El cantante puertorriqueño Luis Fonsi celebrará 25 años de carrera en su concierto de este sábado 23 de noviembre en el Pabellón de Voleibol.

Entusiasmado y listo para hacer suyo el escenario, así espera que los asistentes vivan el show. "Yo lo siento así, y ojalá el público lo vea como una celebración del principio a fin. Vamos a cantar canciones desde el día uno hasta el sol de hoy. Yo quiero que la gente viaje conmigo", declaró Fonsi a la prensa dominicana.

Del show producido en RD por César Suárez Jr. y que forma parte de la gira "25 años tour", la cual comenzó en febrero, adelantó que hay un orden de canciones, pero dada la diversidad del público, él siempre trata de fluir con ellos y cumplir peticiones, es decir, improvisar un poco.

"Es lo bonito de la música en vivo, que podemos jugar con las melodías, con los momentos", destaca.

"Me voy a reencontrar con un público que me ha visto crecer, que ha estado en las diferentes etapas de mi vida; por eso uso mucho la palabra celebración" Luis Fonsi Cantautor “

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/22/d9ce8bde-8661-4ae6-bd7b-185b3298ca40.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/22/a4e32b86-e561-4a1f-8e0d-f3cf7b8f0f95.jpg

De su nuevo disco, "El viaje", destaca que cada canción tiene su historia. Hay muchas muy personales como "Andalucía", dedicada a su esposa, Águeda López, donde ella nació.

En la reciente gala de los Latin Grammy celebrada en Miami (EEUU) el artista, además de ser premiado por su álbum lanzado en mayo de este 2024 al Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, tuvo una destacada participación musical con un medley de los temas que forman parte de la gira.

"Cada disco representa la etapa en la que uno está viviendo en ese momento", comenta sobre todos los álbumes de los que recuerda algo particular que le estaba sucediendo.

También habló con la prensa dominicana sobre su pasión por la música y que viene heredada de su abuela, que era dominicana, y otros familiares. "Mi abuela siempre tenía una tambora en su casa. Siempre terminábamos con música, en los momentos buenos y en los difíciles, todo se resolvía con una canción. Así crecimos".

Dijo que la República Dominicana representa estar en un lugar que quiere mucho y donde puede sentir "ese calorcito y el abrazo de la gente".

"Tengo familia aquí, viajábamos mucho de niños al país, jugaba aquí, es un lugar que conozco de hace muchos años, y lo siento de esa manera cuando estoy sobre el escenario", destaca.

Afirmó que se siente "bendecido" de continuar su carrera 25 años después "como el primer día".

El último concierto de Fonsi en República Dominicana fue en 2018, en Altos de Chavón, en medio de la fiebre de "Despacito".

Incursión en el cine

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/22/65264707-1379-4e9a-82a6-7a910a6db14d.jpg Luis Fonsi habló de sus nuevos proyectos. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/22/b7834c61-4bfe-435c-b103-34607ef7012a.jpg

La actuación no es algo nuevo en su vida, pero hacer un protagónico sí. Este jueves se estrenó en República Dominicana y Puerto Rico la película 'Say a Little Prayer', donde es el protagonista de la historia.

'Say a Little Prayer', una comedia romántica que se rodó en la ciudad estadounidense de San Francisco, "celebra el amor, los valores de la familia, esa búsqueda de la vida en encontrar esa persona perfecta", agregó.

Asimismo, tuvo su participación protagónica este 2024 en la cinta animada "Capitán Avista", del maestro Juan Luis Guerra, con la dirección de Jean Guerra.

En el concierto no dejará de tocar el éxito "Despacito", la canción junto a Daddy Yankee que, dicho por él mismo, logró traspasar las barreras del idioma y le dio la oportunidad de celebrar su cultura y bandera frente al mundo entero.