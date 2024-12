La Sophy: "Mi conexión con la gente dominicana es única"

La trayectoria artística de la cantante y compositora puertorriqueña Sophy tiene un vínculo cercano con los dominicanos.

Aunque llegó a la música a muy temprana edad, no fue sino hasta la década de los 60 cuando, junto al maestro Tito Puente, comenzó a proyectarse.

Con treinta discos grabados, su carrera ha sido un inagotable viaje musical que abarca desde la balada pop, la salsa, el jazz, la bachata, la plena, la salsa-bolero y el merengue.

Después de un tiempo sin pisar un escenario en el país, la artista ofrecerá un concierto sinfónico en el Teatro Nacional el 21 de este mes, a las 8:30 p.m., bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez.

La ganadora de múltiples premios internacionales es recordada por su actuación junto a Fausto Rey en el Estadio Olímpico y su versión a ritmo de merengue de "The Rhythm of the Night" (El ritmo de la noche), con la que logró un sólido posicionamiento.

Su extenso repertorio incluye títulos como "Vicio", "Un amante así", "Qué sabe nadie", "Todo comenzó", "Beso a beso", o "No lo dejes caer" (a dúo con Johnny Ventura), entre otros.

En una entrevista telefónica con Diario Libre, la artista, que en 2021 presentó la tercera edición de su libro "Sophy de Puerto Rico: Desde lo más íntimo... El poder de luchar para triunfar", expresó su satisfacción por regresar al país y reencontrarse con sus admiradores. Además, compartió detalles sobre su actuación y una serie de televisión que abordará su vida.

-¿Qué representa este retorno y hacer esta propuesta?

Estoy súper agradecida con Dios. Creo que fue un milagro que me llamaran para este concierto, porque el 15 de diciembre es mi cumpleaños. Siento que es un regalo de Dios. Cuando Amaury y Billy Hasbún, que son grandes amigos míos, me llamaron para ayudarme con la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, me emocioné muchísimo.

Estoy muy contenta, y también emocionada, por regresar a República Dominicana, un país al que no he ido en unos años, pero que siento como mi segunda patria.

-¿Por qué siente esa conexión tan especial con República Dominicana?

Yo siempre he dicho que República Dominicana es mi segunda patria. Aunque soy puertorriqueña y amo a mi país con todo mi corazón, la conexión con la gente de Dominicana es única. Desde la primera vez que vine aquí, cuando tenía 17 años, me sentí como en casa. Nunca he notado una diferencia y, cada vez que regreso, siento que estoy con mi familia.

Huella en el arte

-¿Qué ve cuando mira atrás, en su trayectoria, la huella que ha dejado en la música?

Desde niña soñaba con ser cantante. Siempre supe que iba a llegar a diferentes públicos, no solo en Puerto Rico, sino en varios países. Vengo de una familia con muchas dificultades, pero mi historia es una de superación.

A los 10 años me enviaron a Estados Unidos y viví muchas experiencias difíciles. Hoy mi historia puede ayudar a otros a aprender a perdonar y a superar los obstáculos de la vida. Mi libro "Desde lo más íntimo... El poder de luchar para triunfar" habla de todo esto, y me emociona que haya tocado la vida de tantas personas.

-Qué la motivó a plasmar su historia en un libro...

Desde pequeña supe que mi vida sería una historia de superación. Cuando escribí el libro, mi propósito era compartir esa experiencia con el mundo. Quería que sirviera de inspiración a futuras generaciones, para mostrarles que, a pesar de las dificultades, siempre se puede luchar y alcanzar lo que uno se propone.

Estoy muy agradecida con el pueblo dominicano por el amor que siempre me ha brindado, incluso cuando trabajo fuera, siempre está apoyándome. Este concierto será una gran oportunidad para volver a compartir mis éxitos.

-¿Hubo alguna canción que marcó su carrera?

Definitivamente, una de las canciones que más éxito tuvo fue "El ritmo de la noche". Esa canción me dio reconocimiento internacional, estuve nominada a los Grammy y fue un éxito en discotecas. Siempre me ha encantado cantar merengue, bachata, y salsa. He tenido el honor de grabar con artistas como Willie Colón y explorar diversos géneros musicales a lo largo de mi carrera.

-¿Cómo ve el panorama actual de la música latina?

La música ha ido cambiando, especialmente por la influencia de la juventud. Ahora el enfoque parece estar en sonidos más urbanos y de reguetón, y la música romántica ha quedado un poco atrás.

Pero tengo esperanza de que el romance y las baladas regresen, porque la música sentimental nunca desaparecerá. Luis Miguel, por ejemplo, sigue teniendo un gran éxito con sus boleros, lo cual es un buen indicio de que el género romántico sigue vigente.

Listo el guion para una serie de televisión La intérprete puertorriqueña reveló que está trabajando en una serie de televisión basada en su libro, que supera las 300 páginas, y cuenta ya con tres ediciones y un audiolibro. "El guion ya está listo y estamos en conversaciones con varios productores, pero aún no hemos tomado una decisión final", añadió.

Es esta obra, en la que Sophy admite haber abierto su corazón, la artista narra la discriminación social y racial que vivió en su infancia en su pueblo natal San Sebastián de Aguadilla, en Puerto Rico; su relación con su padre, quien no estuvo presente en gran parte de su vida; sus grandes amores y decepciones amorosas; la importancia de su madre en su vida y en su carrera musical; o sus primeros pasos en la música junto al maestro Tito Puente.

La profesora Laura E. Castro Cordona, prologuista de la obra, ha dicho que es un viaje a lo más profundo del alma.