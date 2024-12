"All I Want for Christmas Is You": siete datos curiosos de la canción navideña más famosa

"All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey es una de las canciones más populares a nivel mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Hay canciones navideñas especiales y luego está "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey, una pieza que, a pesar de ser considerada por muchos como un himno de la Navidad, tuvo un inicio nada convencional.

Hoy, décadas después de su lanzamiento, sigue siendo la canción que marca la temporada, pero lo que pocos saben es que su historia está llena de sorpresas.

A continuación, te compartimos siete datos curiosos sobre la canción:

1. Mariah no quería grabarla

En la década de los 90, un álbum navideño no era precisamente lo que Mariah Carey tenía en mente.

En una época en que los discos de Navidad eran más bien una señal de que la carrera de un artista había tocado su fin, la cantante no estaba muy entusiasmada con la idea de sumarse a esa tendencia.

Sin embargo, su entonces esposo, Tommy Mottola, quien también era ejecutivo de Sony, la convenció de probar suerte. El tiempo demostró que, si bien Mariah no estaba convencida, su marido tenía toda la razón.

2. La escribió en 15 minutos

El proceso para crear "All I Want for Christmas Is You" fue sorprendentemente rápido. Aunque el álbum de Navidad de Mariah originalmente iba a ser una recopilación de covers, todo cambió cuando el compositor Walter Afanasieff tocó algunas notas en el piano.

Fue entonces cuando Mariah se inspiró y, en cuestión de 15 minutos, la canción estaba lista.

3. Se grabó en verano

Aunque todos asociamos la canción con la temporada navideña, su grabación ocurrió en un momento muy distinto.

"All I Want for Christmas Is You" fue registrada en pleno verano, en agosto, cuando el calor era insoportable. A pesar de estar en un ambiente tan lejano al frío y la Navidad, Mariah logró transmitir toda la calidez y el espíritu festivo que hoy caracteriza a la canción.

4. Es su más grande hit

"All I Want for Christmas Is You" rápidamente se convirtió en el mayor éxito internacional de Mariah Carey. Desde su lanzamiento en 1994, la canción ha vendido más de 16 millones de copias, lo que la convierte en el undécimo single más vendido de todos los tiempos.

A lo largo de los años, su popularidad solo ha crecido, y no es difícil ver por qué sigue siendo la favorita en todo el mundo cada Navidad.

5. Un Santa Claus muy especial

El video de la canción es tan entrañable como la canción misma. En él, un actor interpreta a Santa Claus, pero lo que no muchos saben es que, debajo del traje rojo y la barba blanca, se encontraba nada menos que Tommy Mottola, el esposo de Mariah en ese entonces.

6. Una de las canciones más versionadas

Desde que salió al mundo, "All I Want for Christmas Is You" ha sido versionada por infinidad de artistas, convirtiéndose en una de las canciones más reinterpretadas de la historia.

Nombres como Shania Twain, John Mayer, Demi Lovato y My Chemical Romance han dejado su huella sobre esta melodía, y cada año se suman más versiones a la larga lista de tributos a la canción que define la Navidad.

7. 25 años después sigue siendo un éxito

Aunque fue un éxito inmediato en su lanzamiento, la canción no alcanzó el número 1 en las listas de Billboard. Sin embargo, lo que parecía un detalle menor pronto se convirtió en una de las historias más sorprendentes del mundo de la música.

25 años después de su debut, "All I Want for Christmas Is You" finalmente alcanzó el codiciado puesto número 1 en la lista de Billboard. Un logro que selló aún más su estatus como el clásico navideño por excelencia.