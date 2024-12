Lee Burgos debuta en Casa de Teatro con su propuesta llena de autenticidad

La artista dominicana de Washington Heights, Lee Burgos, debuta este jueves 19 de diciembre en Casa de Teatro.

Lee, quien recientemente brilló en el musical "I Like it Like That" bajo la dirección de Waddys Jáquez, presentará un show completo junto a su banda en la que es considerada la casa de los artistas por excelencia.

"De cerca con Lee" es el nombre de este show. Además, contará con invitados especiales como Pavel Núñez, Martha Heredia, Sandy Gabriel y Cristian Alexis.

"Escogí a Casa de Teatro como punto de partida en mi tierra, para realizar este concierto en solitario, desde mi origen, como una forma de andar descalza en este suelo, tocando su belleza y entregando lo que tengo, que son mis canciones", dijo la artista emocionada.

Tras el concierto, Lee estará estrenando en todas las plataformas digitales su nuevo disco.

"Tú", "Entre las nubes" y "Ya te olvidé" son parte de sus canciones.

Burgos concedió una entrevista a Diario Libre sobre los detalles del show.

-¿Cómo resumes este año?

Este año fue un ano de muchos retos, pero el hecho de yo mantener mis aspiraciones claras, y un equipo de trabajo fuerte, definitivamente me ayudó a cumplir esas metas pautadas.

-¿Cuáles son las proyecciones para el 2025?

Este 2025 tenemos mucho material de lanzar, viene video, canciones que tenía mucho tiempo guardaditas y que finalmente le daré su luz, que bien merecida la tienen (jajaja).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/18/50201bf7-1766-4b8c-b2ed-d58aa0cd65f1.jpeg

Te presentarás en Casa de Teatro por primera vez...

Sí, estoy muy contenta. Tengo preparado un conciertazo para Casa de Teatro, les llevo mis canciones acompañada de una increíble banda.

Será una noche increíble donde también me acompañarán amigos de la música como Pavel Núñez, Martha Heredia, Sandy Gabriel y Cristian Alexis.

¿Cómo te sientes de debutar en el mismo escenario que otros importantes artistas?

El presentarme en Casa de Teatro por primera vez de la mano de Pink Clouds junto a Mecha Radio me tiene con mariposas en mi estómago. Un lugar tan icónico donde han desfilado las figuras más destacadas de la cultura dominicana me produce mucha emoción, especialmente al ver la reacción de mis ´Luvlees´ al enterarse que estaré ahí.

Coméntanos del nuevo tema "Así fue"

"Así fue" es un tema original del icónico compositor y cantante Juan Gabriel, una canción que tiene tantas historias y quisimos darle otra vida con el sello y sonido ´Lee Burgos´ que es algo que nos distingue. ¡Estoy ansiosa de que lo escuchen!

¿Qué te define y hacia dónde buscas llevar tu carrera?

Pienso que la actuación, la música y el teatro, esas tres cosas me definen porque me encanta la música. La actuación, es algo que siempre he traído desde niña, pues andaba con una guitarra de juguete y compuse mi primer rock ´Yo me llamo Lee y vine a cantarle rock" jajaja.

Y la actuacion y el teatro es algo que siempre me ha interesado y le di vida a ese sueño al ser parte del elenco del musical en concierto I Like It Like That, junto a un elenco de la talla de Obie Bermúdez, Judy Torrez, George Lamont, Michael Stuart, Rosemary ´Boquita´ Almonte, entre otros. Una oportunidad que me dio la vida para poder llevar mi música y lo que tengo por brindar otro publico y otros mercados.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/18/img-4802.jpeg Lee Burgos en el teatro.

¿Quienes son tus influencias?

Los artistas nacionales dominicanos que siempre me he vislumbrado en un escenario son Juan Luis Guerra y Pavel Núñez, y este pasado mes de noviembre tuve la oportunidad de cantar junto a Pavel en el Teatro Lehman Center for Perfoming Arts. Estar en un mismo escenario junto a él, Maridalia Hernández y Milly Quezada, wow, tan solo me falta Juan Luis Guerra. ¡A ver cuando la vida me brindará esa oportunidad!

Y de los internacionales Kany García sería un sueño; la admiro tanto, me sé todas sus canciones y sigo mucho su carrera.

Mis influencias van desde la increíble carrera de Laura Pausini, el soul de Aretha Franklin, el swag de Lauren Hill. Son mujeres en la musica que siempre he admirado y estudiado.

¿Cómo valoras haber formado parte de la campaña del New York City Football Club?

El ser parte de la campaña del equipo de futbol New York City FC fue increíble. Disfruté mucho esta experiencia, andar por las calles de NY representando este gran equipo y ellos captando esta ciudad tras nuestros ojos y pasos fue bien divertido, algo que no olvidaré.

Vivir y hacer música en los EE.UU. ha sido coyuntural o parte de tu búsqueda como artista?

Llegué pequeñita a los Estados Unidos y viví todo este tiempo en la ciudad de New York.

Esto me ha moldeado y ha sido parte de mi definición como artista. Me ha ayudado a definir mi sonido al absorber tantas culturas, así como mis letras al vivir tantas experiencias, tantos sube y bajas en la vida. Pero honestamente no lo cambiaría por nada.

Más del show

Importantes músicos acompañarán en escena a Lee Burgos, ellos son: Henry Burgos, director Musical de la banda y pianista, Greg Carlock en la batería y Ernesto "Netico" Núñez en el bajo. Algunos radicados en la ciudad de Nueva York.