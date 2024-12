Beyoncé ilumina el debut navideño de la NFL en Netflix

Beyoncé proporcionó más emoción que cualquiera de los partidos de esta Navidad, durante el debut de la NFL en Netflix.

Montada en un caballo blanco, la estrella ganadora de 32 premios Grammy emocionó al público en Houston, su ciudad natal, con una actuación de casi 13 minutos el miércoles.

Beyoncé sorprendió a los fanáticos al invitar a Shaboozey para que interpretara "Sweet Honey Buckiin". Post Malone se unió a la cantante para "Levii´s Jeans".

La acción en el campo no estuvo a la altura de las expectativas, pese a que la NFL presentó a cuatro de los cinco mejores equipos de la Conferencia Americana.

Patrick Mahomes y Travis Kelce pusieron en evidencia una falla de la defensa de Pittsburgh durante la victoria de Kansas City por 29-10 en el primer partido.

La transmisión en sí se desarrolló sin problemas, convirtiéndose rápidamente en la segunda más popular en directo en Netflix hasta la fecha, según NFL Media.

Lamar Jackson y los Ravens tomaron una ventaja de 17-2 sobre C.J. Stroud y los Texans al medio tiempo, antes de que Beyoncé se robara el espectáculo. Baltimore completó la paliza por 31-2 y Jackson se dio el lujo de descansar la mayor parte del último cuarto.

Mariah Carey inauguró la doble cartelera del fútbol americano con una actuación grabada de "All I Want for Christmas is You". Luego los Chiefs, dos veces campeones del Super Bowl, doblegaron a los Steelers para asegurar el primer lugar en la Conferencia Americana.

No hubo indicios de problemas importantes de transmisión durante el encuentro después de que Netflix experimentó pequeños errores al inicio del programa previo al partido. La transmisión comenzó con aproximadamente 10 segundos de silencio porque, al parecer, el micrófono de la presentadora del estudio, Kay Adams, no estaba encendido.

Se suponía que la actuación de Beyoncé en el NRG Stadium sería la prueba más grande para el gigante del streaming Y ésta pareció desarrollarse sin problemas.

Mahomes lanzó para 320 yardas y tres anotaciones y Kelce aportó ocho recepciones para 84 yardas y un touchdown por los Chiefs (15-1), quienes se ganaron un descanso en la primera ronda de los playoffs y la ventaja de locales durante en la postemporada de la Americana.

La entrada triunfal de Beyoncé.

Los Steelers (10-6) han perdido tres duelos consecutivos y podrían tener que conformarse con un pasaje de comodín.

Jackson lanzó dos pases de touchdown y corrió hasta la zona prometida, mientras que Derrick Henry sumó 147 yardas por tierra y una anotación para ayudar a que los Ravens (11-5) se colocaran en el primer lugar en el Norte de la Americana, un juego por delante de Pittsburgh.

Netflix firmó en mayo un contrato de tres años para transmitir los partidos navideños. Se espera que la NFL brinde al servicio de streaming uno de sus días más grandes desde que el sitio se lanzó en 1998.

Los 282,3 millones de suscriptores de Netflix en más de 190 países pueden recibir en streaming los encuentros, marcando la primera vez que un solo medio ha distribuido un duelo de la NFL a nivel global. Netflix tiene los partidos disponibles en cinco lenguas: inglés, francés, español, portugués y alemán.

Netflix tuvo problemas para transmitir la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul el 14 de noviembre. El combate alcanzó un nivel máximo de audiencia, de 65 millones de transmisiones concurrentes, incluyendo 38 millones de en Estados Unidos. Según el sitio Web Down Detector, casi 85.000 espectadores reportaron problemas con cortes o transmisiones durante los preparativos y la pelea.

Hubo menos quejas el miércoles

Según NFL Media, espectadores de los 50 estados del país sintonizaron la transmisión en los primeros minutos tras el comienzo del programa previo al partido. Espectadores de casi 200 países vieron el primer juego.

Antes de que comenzara el partido entre Ravens y Texans, Netflix informó que había superado su nivel máximo de espectadores concurrentes de cualquier Navidad en los últimos cuatro años.

La NFL está realizando sus primeros partidos en miércoles desde que los Steelers y los Ravens tuvieron que jugar el 2 de diciembre de 2020, debido a la pandemia.

La otra vez que la liga jugó en un miércoles desde 1948 fue en 2012, cuando los Giants y Cowboys se encontraron en el partido inaugural de la temporada.