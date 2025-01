Bad Bunny menciona al pelotero dominicano Juan Soto en su nueva canción "Nuevayol"

El reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny ha incluido una mención especial al talentoso pelotero dominicano Juan Soto en su más reciente tema musical, "Nuevayol", parte de su nuevo álbum Debí tirar más fotos.

La canción, que fusiona salsa y reggaetón, destaca no solo por su pegajoso ritmo caribeño, sino también por las referencias al béisbol, deporte que el cantante puertorriqueño ha mostrado admiración.

Con su característico estilo, Bad Bunny menciona a los equipos de béisbol de Nueva York, los Mets y los Yankees, así como al destacado jugador dominicano Juan Soto.

"Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los Yankees y los Mets, Juan Soto a correr, que otra vez la sacamos del estadio" Bad Bunny Canción Nuevayol “

La línea "Con los Yankees y los Mets, Juan Soto a correr, que otra vez la sacamos del estadio", hace referencia directa al jugador de los Washington Nationals, conocido por su impresionante rendimiento en las Grandes Ligas.

Desde su lanzamiento, "Nuevayol" ha sido un éxito, alcanzando más de cuatro millones de reproducciones en YouTube, y se ha convertido en una de las canciones favoritas de los fans de Bad Bunny.

Letra oficial de NUEVAYoL

de Bad Bunny

¡Nueva Yol!

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (¿pa' dónde?)

Un verano en Nueva York (¡Nueva York!)

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor (¿pero qué es esto?)

Solo tienes que vivir (¿y este frío?)

Un verano en Nueva York (un ratito na' má')

Ey, ey, ey, 4 de julio, 4th de July

Ando con mi primo borracho, rulay

Los mío' en El Bronx saben la que hay

Con la nota en high, por Washington Heights

Willie Colón, me dicen ?l malo, ey

Porque pasan los año' y sigo dando palo'

Vendi?ndo disco' como cuadro' Frida Kahlo

El perico es blanco, sí, sí, el tusi rosita, eh, eh

No te confunda', no, no, mejor evita, ey

Un shot de cañita en casa de Toñita y PR se siente cerquita

Sí, sí, sí, como el campeonato, nadie me lo quita

(The best, el mejor) (Number one, the best, el mejor, ¿okey? ¡Puerto Rico!)

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop

Ey, con reggaeton y dembow? Ey, con reggaeton y dembow

Sí, con reggaeton y dembow

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop

Ey, con reggaeton y dembow?

Me siento como el Lápiz en Capea El Dough

Cuando yo nací, fue que nació el flow

De la'o a la'o, ping-pong

Un flow pesa'o, Big Pun

Con silenciador, les robamo' las gata'

James Bond, ey

Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no

Con Los Yankee' y Los Met',

Juan Soto A correr, que otra ve' la sacamo' 'el estadio

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (ya mismo nos vamo')

Un verano en Nueva— (un ratito má', un ratito)

Shh, cuida'o, que nadie nos escuche

Shh, cuida'o, que nadie nos escuche

Shh, cuida'o, que nadie nos escuche Shh, cuida

Tú tiene' piquete, mami, yo también

Tú estás buena, yo estoy bueno también

Huelo rico y ando con los de cien

Si tú lo quiere', lo tiene' que mover

Tú tiene' piquete, mami, yo también

Tú estás buena, yo estoy bueno también

Huelo rico y ando con los de cien

Si tú lo quiere', lo tiene' que mover

Lo tiene' que move'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'

Lo tiene' que move'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'

Lo tiene' que move'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'

Lo tiene' que move'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'