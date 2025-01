Bonny Cepeda hace pública su renuncia en Cultura tras asistir a juramentación de Nicolás Maduro

El merenguero Bonny Cepeda hizo público en su cuenta de Instagram que ha presentado su renuncia al cargo de viceministro de Cultura en el Gobierno dominicano, luego de asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

A pesar de que la carta de renuncia está fechada en septiembre, fue este viernes, tras conocerse que asistió al acto de toma de posesión de Maduro, que el cantante dio a conocer su decisión

A través de su cuenta de Instagram, Cepeda compartió una imagen de su carta de renuncia, en la que expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en él para desempeñar dicho cargo.

A pesar de la postura oficial de República Dominicana, que reconoce a Edmundo González Urrutia como el candidato más votado en las últimas elecciones venezolanas, Bonny Cepeda participó en la ceremonia ante la Carta Magna en Caracas, y su presencia fue captada en video.

Durante el evento, Maduro mencionó a varios artistas presentes, incluido Cepeda, y sugirió la posibilidad de crear una canción en conjunto con ellos. En su mensaje de renuncia, Cepeda expresó:

"Hoy me dirijo a mis familiares, amigos del partido PRM, compañeros artistas, a mis seguidores y a todo el público en general, cuando he decidido continuar donde todo comenzó, en mi vida artística y empresarial, con la seguridad del deber cumplido en las funciones que me fueron encomendadas; con la firme convicción de que el tiempo de Dios es perfecto. Agradezco al presidente @luisabinader por haberme dado esa oportunidad".

Este no es el primer acercamiento de Bonny Cepeda con el mandatario venezolano. El artista ya ha participado en anteriores celebraciones de cumpleaños de Maduro en el Palacio de Miraflores y en otros eventos políticos en Venezuela.

En 2022, pese a las críticas que recibió por cantarle al presidente Nicolás Maduro en su fiesta de cumpleaños, un año antes, el merenguero dominicano y viceministro de Cultura visitó el Palacio de Miraflores junto a otros merengueros y deleitó a los presentes con una adaptación para Venezuela de la canción "Santo Domingo" del cantante Manny Cruz.