Bonny Cepeda: Para no faltar a mis funciones, me veo en la necesidad de poner a disposición el cargo

Este viernes 10 de enero de 2025, el merenguero Bonny Cepeda compartió en su cuenta de Instagram una carta con su renuncia al cargo de viceministro de Cultura en el Gobierno dominicano, luego de haber sido visto en la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En la carta, explica las razones detrás de su decisión.

Aunque la carta de renuncia está fechada en septiembre de 2024, fue este viernes cuando el cantante hizo pública su decisión a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje de renuncia, Cepeda justificó su salida del cargo, señalando que era el momento de enfocarse nuevamente en sus proyectos artísticos y empresariales. En su carta, dirigida a la ministra de Cultura, Milagros Germán, el merenguero expresó lo siguiente:

"Entiendo que es momento de nuevo de dedicarme a mis asuntos empresariales y artísticos como lo he hecho toda la vida, por esas razones y para no faltarle a mis funciones me veo en la necesidad de poner a disposición el cargo de viceministro, destacando que puede contar conmigo como hasta el momento" Bonny Cepeda Exvicemnistro de Cultura y merenguero dominicano “

A través de su publicación en Instagram, Cepeda también aprovechó para agradecer al presidente Luis Abinader por la oportunidad que le brindó de desempeñar dicho cargo, reiterando su compromiso con su carrera artística y empresarial.

La renuncia de Cepeda llega después de ser captado en distintos momentos en actividades oficiales de Nicolás Maduro, algunas de carácter político. Aunque la postura oficial de República Dominicana reconoce a Edmundo González Urrutia como el candidato más votado en las últimas elecciones en Venezuela, Cepeda participó en el acto frente a la Carta Magna en Caracas, lo que generó reacciones.

Durante el evento, Maduro mencionó a varios artistas presentes, incluido Bonny Cepeda, y sugirió la posibilidad de crear una canción en conjunto con ellos. En su mensaje, Cepeda concluyó:

"Hoy me dirijo a mis familiares, amigos del partido PRM, compañeros artistas, a mis seguidores y a todo el público en general, cuando he decidido continuar donde todo comenzó, en mi vida artística y empresarial, con la seguridad del deber cumplido en las funciones que me fueron encomendadas; con la firme convicción de que el tiempo de Dios es perfecto. Agradezco al presidente Luis Abinader por haberme dado esa oportunidad" Bonny Cepeda Artista dominicano “

En otras actividades

El artista ya ha participado en anteriores celebraciones de cumpleaños de Maduro en el Palacio de Miraflores y en otros eventos políticos en Venezuela.

A pesar de las críticas que recibió por cantarle a Maduro en su cumpleaños un año antes, Bonny Cepeda visitó en 2022 el Palacio de Miraflores junto a otros merengueros y deleitó a los presentes con una adaptación para Venezuela de la canción "Santo Domingo" del cantante Manny Cruz.

Hoy nos visitó en el Palacio de Miraflores Bonny Cepeda y Omar Enrique, en este hermoso inicio de la Navidad Venezolana 2017 pic.twitter.com/nsHJpHweZA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 2, 2017