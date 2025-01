Cantante Heidi Montag lidera la lista de iTunes tras perder su casa en incendios de Los Ángeles

La estrella de la telerrealidad Heidi Montag y su álbum de 2010 "Superficial" han alcanzado el número 1 en las listas de canciones y álbumes de todos los géneros de iTunes, 15 años después de su lanzamiento y justo después de que Montag y su esposo Spencer Pratt perdieran su hogar en el incendio de Palisades.

Pratt publicó el viernes una serie de fotos de su casa en TikTok con la leyenda: "Por favor, escuchen cualquier música de @heidimontag en cualquier plataforma, hará una gran diferencia".

Funcionó. "Superficial" superó al nuevo álbum de Bad Bunny "Debí tirar más fotos" por el primer lugar en la lista de álbumes, y la canción principal superó el sencillo de ROSÉ de Blackpink y Bruno Mars "APT." en la lista de canciones.

Agradece

"¡Gracias a todos! ¿Quién necesita una casa, quién necesita ropa, quién necesita algo más que este nivel de influencia, pop y superestrellato?", dijo Pratt en un video de Instagram publicado el domingo. "Nuestros hijos van a decir, ´Mi mamá fue número 1 en iTunes Estados Unidos´. Gracias a todos los que hicieron esto posible".

Los representantes de Montag y Pratt no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

"Superficial" también tuvo algunos de sus mayores aumentos en Apple Music. El sábado fue el día de mayor escucha de Montag en la historia de Apple Music, con un aumento de casi el 600% respecto al sábado anterior, confirmó un representante de Apple Music a The Associated Press.

El domingo, el álbum reingresó en la lista de álbumes pop de Apple Music en 17 países. Alcanzó la lista por primera vez en seis países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. En Estados Unidos, alcanzó el puesto número 9. También reingresó en la lista de álbumes de todos los géneros de Apple Music en siete países, incluyendo en Estados Unidos por primera vez, donde alcanzó el número 65.

Montag ya era miembro del elenco de "The Hills", que debutó en 2006, cuando conoció a Pratt, quien se unió al reality show de MTV en su segunda temporada.

La pareja, especialmente Pratt, adoptó sus personajes en pantalla como villanos en busca de atención, incluso publicaron un libro, "How to Be Famous: Our Guide to Looking the Part, Playing the Press, and Becoming a Tabloid Fixture" (Cómo ser famoso: nuestra guía para parecer el personaje, jugar con la prensa y convertirse en un elemento fijo de los tabloides), en 2009, el mismo año en que se casaron.

Apodados "Speidi" por la prensa, eran habituales de los tabloides conocidos por buscar oportunidades de entretenimiento de todo tipo. La música fue una de las muchas empresas de Montag.

Después de que "The Hills" emitiera su último episodio en 2010, la fama de la pareja disminuyó. En los años siguientes, se han volcado a las redes sociales para mantener actualizados a sus seguidores leales sobre sus vidas.