Bonny Cepeda: una historia de amor y controversia con Venezuela

Hace más de 50 años, un entonces muchacho de nombre Fernando Antonio Cruz salió de Puerto Plata a la capital con el sueño de ser artista.

Acompañado de su madre, la cantante Anan Cepeda y su hermano Richie, establecidos en Villa Consuelo, Bonny Cepeda aprendió música y con solo 18 años ya había creado una orquesta.

Poco tiempo después el denominado "Maestro joven" se convirtió en cantante, compositor, músico y arreglista, logrando el hito de ser el primer merenguero dominicano en ser nominado a los Grammy Awards en la década de los 80.

Los merengues compuestos para otros artistas y los interpretados por él en su orquesta y por su hermano Richie consiguieron los primeros lugares en los Estados Unidos, Europa, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Curazao y Venezuela, entre otros lares.

Pero una de las plazas latinoamericanas en las que la música de Cepeda ha trascendido generaciones ha sido Venezuela.

En la tierra del libertador Simón Bolívar el artista, con su orquesta, y siempre acompañado de su piano, popularizó "Una fotografía" y "Asesina" en programas estelares como "De Gala", en Caracas y posteriormente en el prestigioso Sábado Sensacional.

En diversas entrevistas a lo largo de su carrera, que comenzó a inicios de los 70, ha expresado el gran cariño y respeto que siente por el país suramericano por ser una de las naciones que acogió su música con mucho fervor y en la que ha tenido una gran conexión con el público.

Además, Venezuela ha sido un escenario donde el merengue y otros géneros de la música tropical han tenido una importante aceptación.

Sin embargo, en la última década Cepeda ha estado en el ojo del huracán, pasando del amor al conflicto por la situación política que vive Venezuela.

El hecho de que haya declarado abiertamente su apoyo al Chavismo y al presidente Nicolás Maduro le ha ganado muchos detractores y que se haya visto envuelto en varias controversias.

Panorama político

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/14/c63dace0-072d-429e-b717-dd6194b0cb67.jpg Bonny Cepeda y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La más reciente ocurrió a inicios de este 2025. Cepeda se desempeña como viceministro de Cultura de República Dominicana desde que se inició el gobierno de Luis Abinader en 2020 (su decreto no ha sido derogado a pesar de publicar una carta en sus redes sociales, en la que dice que renunció).

En su cuenta de Instagram hizo pública su renuncia al cargo público que ocupa dentro del Ministerio de Cultura, luego de asistir el pasado 10 de enero del 2025 a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

A pesar de la postura oficial de República Dominicana, que reconoce a Edmundo González Urrutia como el candidato más votado en las últimas elecciones venezolanas, Bonny Cepeda participó en la ceremonia en Caracas, y su presencia fue captada en video.

Durante el evento, Maduro mencionó a varios artistas presentes, incluido Cepeda, y sugirió la posibilidad de que le compusieran una nueva canción alegórica a su triunfo.

Previo a esto, tanto Maduro como Cepeda se han profesado amistad. El artista ya ha participado en anteriores celebraciones de cumpleaños de Maduro en el Palacio de Miraflores y en eventos políticos allá.

La "renuncia"

En su mensaje de renuncia, publicado en su cuenta de Instagram, Cepeda señaló que, para no faltar a sus funciones, se vio en la necesidad de poner a disposición el cargo.

La carta estaba fechada en el mes de septiembre, pero fue publicada tras difundirse la noticia de la presencia del artista en la cuestionada toma de posesión de Maduro.

"Hoy me dirijo a mis familiares, amigos del partido PRM, compañeros artistas, a mis seguidores y a todo el público en general, cuando he decidido continuar donde todo comenzó, en mi vida artística y empresarial, con la seguridad del deber cumplido en las funciones que me fueron encomendadas; con la firme convicción de que el tiempo de Dios es perfecto. Agradezco al presidente @luisabinader por haberme dado esa oportunidad", escribió en Instagram.

En los últimos cinco años la postura del compositor de "Ay doctor" ha sido abierta políticamente. Previamente se había manejado en Venezuela de forma artística sin incurrir en declaraciones que protagonizasen titulares de otro tipo, como ahora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/14/32503f85-0fb1-4c61-b272-396fea1519e1.jpg

· En 2021 el merenguero dominicano confesó que cobró 60 mil dólares por cantarle a Maduro y luego echó para atrás su declaración.

En 2022 visitó el Palacio de Miraflores junto a otros merengueros e interpretó una adaptación para Venezuela de la canción "Santo Domingo" del cantante Manny Cruz, lo cual también generó críticas.

Recientemente, en su mensaje de renuncia, señaló que, para no faltar a sus funciones, se vio en la necesidad de poner a disposición el cargo, carta que estaba fechada en el mes de septiembre.

Canciones icónicas en Venezuela

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/14/5155395c-1d60-41f1-9dc7-7a31edb7ebba.jpg El artista en su juventud.

Fuera de la controversia política, Bonny Cepeda ha tenido un gran impacto en Venezuela, siendo la banda sonora de telenovelas y programas, así como en pedidas de matrimonios y celebraciones.

Algunas de estas, además de los himnos "Una fotografía", "Cuarto de hotel", "Ay doctor" y "Asesina", son: "Noche de discoteque", "La vida no es nada fácil", "Golpeáme" y "Lo que más me gusta de ti", que sigue siendo un tema muy popular en las listas de música tropical en Venezuela.

Noche de discoteque

Publicado en 1985 en la fiebre del funk, el pop y el disco que vivía el mundo con los ídolos Lionel Richie, Prince y Michael Jackson, Cepeda le dio el toque tropical a este tema que no pasará de moda. Grabado para el álbum "Desde el principio", fue el primer merenguero en ser nominado al Grammy gracias a este hit.

"La vida no es nada fácil"

Se trata de un merengue alegre y bailable, pero con una letra profunda con un poco de enamoramiento que deja un poco para analizar.

"Golpeáme"

Una canción para aquellos despechados que sufren por un amor, pero insisten y tocó a los oyentes venezolanos.

"Lo que más me gusta de ti"

Esta canción tiene un toque más romántico y suave, pero sigue siendo un tema muy popular en las listas de música tropical en Venezuela.

En el año 2014 fue galardonado con el "Soberano al Mérito", por sus aportes al merengue y en 2012 recibió el premio "Congo de Oro" al ganar la categoría de merengue en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla.

Su amplia discografía incluye "Noche de discoteque", "Legado", "¡Arrasando con todo!", "¡Dance it- Bailalo!, "El mandamás", "El invasor", "The Music Makers".

Paso por orquestas

En 1972 y con 18 años, Bonny formó el grupo llamado "Los Monjes" donde el también merenguero, Carlos Manuel "El Zafiro", era el vocalista principal, y Richie Cepeda, hermano de Bonny, era segunda voz.

Un año después fue reclutado por el maestro Wilfrido Vargas como pianista de la agrupación Los Beduinos, pero Vargas lo despide un año después dado que no era tan famoso como otros pianistas.

Nuevamente Bonny Cepeda convoca a su hermano Richie y a El Zafiro para su nueva orquesta La Gran Orquesta, pero el proyecto no prosperó por mucho tiempo.

El músico empezó otro proyecto llamado La Gran Orquesta, donde nueva vez solicita a El Zafiro para que sea vocalista, también incluyó a su hermano, Richie Cepeda, y a Andy Mesa.

La Gran Orquesta debutó en el teatro de Agua y Luz el 16 de junio de 1974 durante la transmisión de un programa de televisión y popularizaron 11 canciones, entre estas "Enigma" y "Cosas de mi barrio".

En 1975 vuelve a trabajar con Wilfrido Vargas como el director musical y pianista de los Hijos del Rey que tenia a estrellas nacientes como Fernando Villalona, Sergio Vargas, Raulín Rosendo, Angelito Villalona, Tito y Luis Payano (Los Kenton), entre otros miembros.

Pero en el 1978 ya Cepeda había salido para formar otro grupo, esa vez "Bonny con Kenton", aprovechando la fama de estos hermanos que eran conocidos por sus coreografías.

Y otra vez... el grupo desapareció. Pero Cepeda no se detuvo y se une a Fernando Villalona, a quien le trabaja importantes éxitos como "Cuando pise tierra dominicana" y "Félix Cumbé". El proyecto no prosperó, pero los éxitos continúan hasta el día de hoy.

"El inestable" fue el mote que se ganó Bonny Cepeda en esa época, término que fue convertido en canción, pero famosa en la voz de Carlos Manuel El Zafiro. "Si, si si soy el inestable, pero con razón, pero con razón", dice el estribillo.

Cepeda trabajó hasta con Johnny Ventura, pero a mediados de los 80 encaminó su carrera como solista con "Asesina" y el resto es historia.

Siguió trabajando como cantante y compositor, arreglista y lanzó "Una fotografía", uno de sus más grandes éxitos y con gran acogida en Colombia y Venezuela.

El pasado año 2024 el maestro de 71 años celebró 40 años de trayectoria como solista con un concierto en el Gran Teatro del Cibao donde estuvieron parte de los artistas influenciados por él.

El estilo del merengue que une el romanticismo con ritmo tropical le permitió conectar profundamente con la cultura musical de Venezuela, donde se consume, además, la salsa, el merenhouse, el vallenato y en los últimos años la bachata.