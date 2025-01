Recordando el legado musical de David Lynch: 10 canciones más allá del cine

La pérdida del visionario cineasta David Lynch se siente no sólo en el mundo del cine, sino también en la música, donde tuvo una influencia inextricable en múltiples generaciones de artistas.

Lynch, cuya muerte fue anunciada el jueves, compuso música para muchas de sus películas, colaboró con otros, dirigió videos musicales, lanzó álbumes e inspiró a legiones de creativos.

Ya conoces sus películas, ahora, conoce su legado musical. (Puedes escuchar todas las pistas en nuestra lista de Spotify.)

"In Heaven" de "Eraserhead"

Lynch compuso gran parte de la banda sonora de la estridente "Eraserhead" ("Cabeza de borrador") , su película debut de 1978. Esto presagia tanto una larga carrera en el cine como un interés perdurable por emplear la música para establecer un ambiente surrealista en su trabajo. "In Heaven" tiene una resonancia particular en la película.

Es interpretada por una mujer que vive en el radiador del protagonista, Henry Spencer. Ha sido abrazada por legiones de fanáticos del rock indie. The Pixies hizo una versión y está interpolada en "Workin´ on Leavin´ the Livin´" de Modest Mouse.

"Wicked Game" de Chris Isaak

La balada desértica de 1989 de Chris Isaak "Wicked Game" no se convirtió en un éxito hasta que se incluyó en el drama romántico criminal de Lynch de 1990 "Wild at Heart" ("Salvaje de corazón") protagonizado por Nicolas Cage y Laura Dern. Y eso, amigos míos, es el poder musical de Lynch.

Tema de "Twin Peaks" de Angelo Badalamenti

Sería un desafío nombrar una colaboración de música y cine más fuerte e ideal que la de Badalamenti y Lynch. Comenzaron a trabajar juntos en "Blue Velvet" de 1986, lo que llevó a una larga asociación (y, sin duda, a legiones de nuevos fans de Roy Orbison, dado su lugar en la película).

Pero es el tema de Badalamenti para "Twin Peaks" lo que el público sin duda piensa primero cuando aparecen sus nombres.

La cantante Julee Cruise tuvo un éxito con la canción, titulada "Falling". Es la destilación perfecta de la belleza, el misterio y la violencia del programa, y de su escenario, el nebuloso noroeste del Pacífico.

"Go" de Moby

Moby sampleó el tema de "Twin Peaks" en su sencillo de 1991, "Go", transformando la canción en un exitoso tema electrónico.

Más tarde, en 2009, Lynch dirigiría un video musical para "Shot in the Back of the Head" de Moby. De hecho, Lynch tuvo una gran carrera como director de videos musicales, trabajando con todos, desde Nine Inch Nails y Donovan hasta la banda alemana de nu-metal Rammstein.

"Thank You Judge" de David Lynch

En 2001, Lynch lanzó su álbum debut, "BlueBOB", un álbum de rock blues a veces industrial y gótico (acorde con su estilo).

En ocasiones, recuerda la vanguardia no-wave de una banda clásica de culto como Pere Ubu, especialmente en la pista "Thank You Judge". Es muy distorsionada, muy reverberante y definitivamente no es para los débiles de corazón.

"Pinky´s Dream" de David Lynch y Karen O

En 2011, Lynch lanzó el álbum "Crazy Clown Time", produciendo la destacada apertura electro-pop "Pinky´s Dream". Cuenta con la gran cantante Karen O, vocalista de la banda de rock de Nueva York de los años 2000 Yeah Yeah Yeahs.

"I´m Waiting Here" de David Lynch y Lykke Li

En su tercer álbum, "The Big Dream", Lynch se asoció con la cantante sueca Lykke Li para la soñadora "I´m Waiting Here", un anti-éxito de doo-wop melancólico que suena como si hubiera sido grabado donde el horizonte al atardecer se encuentra con una carretera abierta.

"Shadow" de Chromatics

En 2017, 26 años después del final de la segunda temporada de "Twin Peaks", el programa regresó para una serie limitada, "Twin Peaks: The Return". Contó con toneladas de actuaciones de artistas aprobados por Lynch: Nine Inch Nails, Eddie Vedder, Sharon Van Etten y, por supuesto, Julee Cruise.

Pero una actuación de la banda de synthpop de Portland, Oregón, Chromatics en el episodio dos se destaca. La canción es "Shadow", y es tan indiscutiblemente perfecta para el programa, que parece como si la banda hubiera sido creada para él.

"Fire Is Coming" de Flying Lotus

Lynch es la primera voz que se escucha en "Fire Is Coming" de Flying Lotus, una elección curiosa para abrir una pista intensa del DJ inventivo. Pero, ¿repetir a Lynch diciendo el título de la pista una y otra vez? Esa es una decisión inspirada.

"Sublime Eternal Love" de Chrystabell y David Lynch

En su reseña, Krysta Fauria de The Associated Press describe el último álbum de Lynch, "Cellophane Memories", una colaboración con la artista Chrystabell, como "surrealista" y "difícil de categorizar dentro de un género".

Argumenta que sólo puede definirse por sus "austeras letras y paisajes sonoros ambientales llevados por la hipnótica y reverberada voz de Chrystabell". Ahora que se ha convertido en el último álbum de Lynch, también sirve como un cierre apropiado, al igual que su pista final, "Sublime Eternal Love".

Es una interpretación vocal romántica y conmovedora sobre una producción sintética modulante, el tipo de sonido largo asociado con Lynch.

