Wilkins, un romántico versátil, se reencuentra con los dominicanos

El destacado cantautor puertorriqueño Wilkins regresa a la República Dominicana con su esperada gira "Truenos y Silencios".

Luego de varios años de ausencia, el afamado intérprete de "Un nuevo amor" subirá a escena la noche de este sábado 18 de enero a las 8:30 p.m. en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito donde ofrecerá una velada inolvidable.

Previo a esta función, el artista habló con la prensa dominicana de su tour, proyectos, entre otros temas y reflexiones para anotar.

Wilkins elogió cómo dos canciones de adoración, que fueron adoptadas por el público cristiano y secular, forman parte de la memoria colectiva de Latinoamérica.

"Después de 'Como no creer en Dios' ustedes hicieron número uno 'Un nuevo amor'", resaltó.

De este tema se desprende el profundo estribillo: Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho -te amo de verdad-, Jesús me amó y más que amor, mi dulce paz.

Wilkins se siente muy feliz de que la juventud se identifique con esas canciones icónicas.

"Dentro de toda la vorágine de estilos que hay hoy en día, y que en los 60, 70 y 80 también los hubo, siempre prevalece esa canción que te hace vibrar, que el corazón la recibe. Yo me siento tan feliz de cantar todavía canciones de todas esas épocas", declaró.

Reflexiones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/18/0a380ff5-d636-4017-b931-75033fd67b37.jpg El artista se mostró agradecido del apoyo del público criollo. (KEVIN RIVAS)

En 57 años de carrera pasa de todo. Como en la vida, se trata de triunfos y fracasos. Así piensa el artista del camino recorrido.

"Uno debe de tener objetivos, pero debemos estar conscientes de que habrá tropiezos. Lo importante es saber que esos obstáculos potencializan a uno y dan más fuerza. Y lo que mucha gente habla como fracasos son las experiencias más importantes que te van a ayudar a tener disciplina", ponderó.

La gira "Truenos y Silencios" inició el pasado 14 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, donde el artista sigue demostrando su creatividad y energía al conectar con su público a través de la música.

Y es que Wilkins, nacido como Germán Wilkins Vélez Ramírez hace 71 años, y considerado el "Divino Rockmántico", es tan versátil como luce físicamente.

Ha grabado desde pop, rock, baladas, gospel, tropical, salsa hasta folklore. Fuera de la música es vinicultor en Argentina y adora el vino.

Durante este show, el artista interpretará canciones de su más reciente repertorio, como los sencillos "Hey, No Te Vayas", "Prométeme Que Nunca Me Dirás Adiós" y "Amor en el Tequila A Go Go".

El concierto también incluirá los temas más emblemáticos de su carrera, como "Bella Sin Alma", "Tratándose de Ti", "Yo Apuesto a Mí", "Un Nuevo Amor", "El Sucesor", "Mi Problema Eres Tú" y muchos otros que han sido parte del repertorio clásico de Wilkins, incluido su popular éxito "El Tornillito", grabado junto a Toño Rosario.

La producción local está a cargo de BigStarSD y promete un concierto de calidad para la fanaticada del Rockmántico, un género característico de Wilkins que ha conquistado a generaciones de oyentes.

Los boletos están disponibles a través de www.SmartTicket.com.do, en los puntos de venta físicos de Smart Ticket en Baskin Robbins de Santo Domingo y el interior del país.

Además de su gira, Wilkins continúa trabajando en su álbum número 50, grabado en Argentina, y en un documental sobre el proceso de grabación de este proyecto. Además de un libro.

"Estoy sumamente emocionado de regresar a este país hermano que siempre ha acogido mi música con tanto respeto. ¡Ya era hora que realizáramos este encuentro! Estar con ustedes, tenerlos de cerca, va a ser enriquecedor para mí. Gracias por tantos años de amor y cariño", expresó.

Y haciendo dotes de galán, el artista finalizó el encuentro elogiando a Quisqueya.

"Estoy en la tierra de Toño (Rosario), estoy en la tierra del merengue, de las mujeres bellas, y estoy en la tierra del baile y del sabor", concluye.