Beyoncé en los Grammy: Cronología de la artista más premiada

Cuando se anunciaron las nominaciones a los Premios Grammy 2025, el álbum de Beyoncé que desafía géneros, "Cowboy Carter", fue el máximo competidor con 11 menciones.

Eso elevó el total de nominaciones en la carrera de Beyoncé a un impresionante 99, convirtiéndola en la artista más nominada en la historia de los Grammy.

Otro logro asombroso: "Cowboy Carter" empató con "Thriller" de Michael Jackson como el álbum más nominado.

¿Lo más impresionante de todo? También es la artista más condecorada, habiendo ganado 32 trofeos a lo largo de su carrera. Pero dos de los principales premios aún se le escapan: grabación y álbum del año.

A pocos días de la gala de los Grammy del próximo mes, te presentamos sus cifras destacadas para sumergirte en el legado de Beyoncé en esta premiación. Hay muchos momentos inolvidables, sorpresas y desaires.

2000

Beyoncé asiste a los Grammy por primera vez junto al resto de su grupo de chicas, Destiny´s Child: Michelle Williams, Kelly Rowland y Farrah Franklin. Franklin pronto dejaría la banda, pero no antes de recibir sus primeras nominaciones. "Bills, Bills, Bills" de su segundo álbum de estudio, "The Writing´s on the Wall", fue nominado a mejor canción R&B e interpretación de R&B vocal por un dúo o grupo.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 0

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 2

2001

Beyoncé regresa con Destiny´s Child, ahora como trío, para recoger su primera de muchas victorias en los Grammy. "Say My Name" les vale el premio a mejor canción de R&B e interpretación R&B de un dúo o grupo con vocal. También fue nominada en dos de las cuatro grandes categorías, por canción y grabación del año.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 2

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 7

2002

¿Notas un patrón? Destiny´s Child ganó otro Grammy al año siguiente, en la categoría de interpretación de R&B vocal de un dúo o grupo por "Survivor". Su álbum, también titulado "Survivor", fue nominado para álbum de R&B. Quizás lo más notable es que Beyoncé hizo su debut en vivo en los Grammy, cuando Destiny´s Child se unió a Alejandro Sanz para su éxito, "Quisiera Ser".

En retrospectiva esa fusión bilingüe y de géneros fue pionera de la ola que ha tenido la música latina en el mundo.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 3

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 9

2004

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/19/ap25017763407920_2.jpg La artista junto a Prince.

Poco después del lanzamiento de su álbum debut en solitario, "Dangerously in Love" de 2003, Beyoncé arrasó en los Grammy de 2004, y ganó en cinco de las seis categorías para las que fue nominada: colaboración rap/canto y canción de R&B por "Crazy in Love", álbum contemporáneo de R&B por "Dangerously in Love", interpretación de R&B vocal de un dúo o grupo por "The Closer I Get To You" e interpretación vocal femenina de R&B por "Dangerously In Love 2".

También actuó junto a Prince, en un popurrí de "Purple Rain", "Baby I´m a Star", "Let´s Go Crazy" y, por supuesto, "Crazy in Love".

VICTORIAS EN LA CARRERA: 8

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 15

2005

El último álbum de Destiny´s Child, "Destiny Fulfilled", recibe una nominación de interpretación de R&B vocal de un dúo o grupo por la pista "Lose My Breath". No ganaron.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 8

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 16

2006

Destiny´s Child recibe cuatro nominaciones, pero no gana. Aparecen en el escenario para presentar el trofeo a la canción del año a U2 por "Sometimes You Can´t Make It on Your Own". Beyoncé recibe dos nominaciones adicionales y gana una, por interpretación de R&B vocal de dúo o grupo por "So Amazing" con Stevie Wonder.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 9

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 22

2007

El reinado en solitario de Beyoncé continúa. Recibe cuatro nominaciones más y gana en la categoría de álbum de R&B contemporáneo por su segundo álbum en solitario, "B´Day". Interpreta "Listen" de "Dreamgirls", la adaptación de Broadway que protagonizó.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 10

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 26

2008

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/19/ap25017766419214.jpg Junto a la gran Tina Turner.

Beyoncé realiza una enérgica interpretación de "Proud Mary" junto a Tina Turner y obtiene tres nominaciones adicionales.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 10

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 29

2009

"My, Myself and I" es nominada a mejor interpretación femenina de R&B vocal, pero no gana.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 10

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 30

2010

Los premios podrían cambiar su nombre a Beyoncé. Obtiene 10 nominaciones y se lleva a casa seis trofeos, tres por "Single Ladies (Put A Ring On It)".

También ganó en la categoría de interpretación de R&B vocal tradicional por "At Last", habiendo interpretado a Etta James en la película "Cadillac Records". "Halo" ganó el premio a la mejor interpretación femenina de pop vocal y el premio de álbum de R&B contemporáneo fue para su "I Am... Sasha Fierce".

Interpretó "If I Were a Boy" en la ceremonia, haciendo una transición sin esfuerzo a una ardiente versión de "You Outta Know" de Alanis Morissette, para terminar nuevamente en su sencillo.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 16

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 40

2011 - 2012

Beyoncé acumula tres nominaciones en 2011 y dos en 2012. No gana.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 16

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 45

2013

Beyoncé gana el único premio para el que fue nominada, interpretación de R&B tradicional por "Love on Top", pero no asiste a la gala.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 17

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 46

2014

Beyoncé ilumina el escenario de los Grammy con "Drunk in Love" junto a su esposo Jay-Z. Recibe otra nominación por su colaboración en su pista "Part II (On the Run)" en la categoría de colaboración rap/canto, pero no gana.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 17

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 47

2015

Beyoncé se une a un coro masculino para una emotiva versión de "Take My Hand, Precious Lord" tras los asesinatos de Eric Garner y Michael Brown. También recibe seis nominaciones y gana tres.

Su álbum homónimo gana en la categoría de álbum de sonido envolvente; "Drunk in Love" se lleva a casa los premios de canción e interpretación R&B.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 20

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 53

2017

"Lemonade" de Beyoncé, la elección de AP para el mejor álbum de la década, un lanzamiento que define su carrera y tiene un gran impacto en la cultura, le vale nueve nominaciones y dos victorias, por álbum urbano contemporáneo y video musical, por "Formation".

Pierde en tres de las cuatro grandes categorías: álbum, canción y grabación del año, reforzando la creencia de algunos críticos de que Beyoncé suele ser subestimada en el campo general. Adele, quien gana el premio al álbum del año, dedica su discurso a Beyoncé.

Beyoncé, quien tenía un embarazo muy avanzado, interpreta "Love Drought" y "Sandcastles".

VICTORIAS EN LA CARRERA: 22

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 62

2018

Beyoncé recibe una nominación por su papel en "Family Feud" de Jay-Z. No gana.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 22

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 63

2019

El álbum colaborativo de Beyoncé y Jay-Z, "Everything Is Love", gana el premio a mejor álbum urbano contemporáneo. "Summer" y "Ape----" reciben nominaciones.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 23

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 66

2020

"HOMECOMING: A film by Beyoncé", una mirada a su histórico concierto en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella de 2018, gana el premio a película musical. También recibe tres nominaciones por su trabajo en "The Lion King: The Gift".

VICTORIAS EN LA CARRERA: 24

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 70

2021

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/19/ap25013856373568--1.jpg Beyoncé acepta el premio al mejor álbum de música dance/electrónica por Renaissance en la 65ª entrega anual de los premios Grammy el 5 de febrero de 2023 en Los Ángeles. (AP)

Nueve nominaciones, cuatro victorias: son nuevamente los Grammy de Beyoncé. Hace historia, convirtiéndose en la mujer con más victorias en los Grammy.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 28

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 79

2023

Después de "Lemonade", nadie parecía cuestionar si Beyoncé continuaría haciendo arte innovador y arriesgado que no sólo ampliara los límites de la música pop, sino que también se centrara la música y las interpretaciones de artistas negros en una industria que suele blanquear. Pero, ¿cuál sería su siguiente paso?

Lanzó "Renaissance". Obtuvo otras nueve nominaciones y cuatro victorias: a grabación de música electrónica/dance, álbum de música electrónica/dance, interpretación de R&B tradicional y canción de R&B.

Pero aún se le escapan grabación, canción y álbum del año. Al hacerlo, se convierte en la artista más premiada en la historia de los Grammy.

VICTORIAS EN LA CARRERA: 32

NOMINACIONES EN LA CARRERA: 88

2025

"Cowboy Carter" de Beyoncé obtiene 11 nominaciones, incluyendo álbum, grabación y canción del año. Recibió nominaciones en una amplia gama de categorías, incluyendo pop, interpretación de rap melódico, y por primera vez, country y americana.