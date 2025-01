La historia de la polémica categoría de "Nuevo Artista" en los Grammy

¿Puede algo viejo volverse nuevo? Si hablamos de los Grammy, eso suele ocurrir en la categoría de Mejor Nuevo Artista, fácilmente la más extraña de las competencias.

Toma como ejemplo a Sabrina Carpenter, quien se encuentra nominada este año a Mejor Nuevo Artista aunque está en su sexto lanzamiento de larga duración.

No hay duda de que la cantante de "Espresso" dominó las ondas radiales en 2024, pero ya estaba dejando su marca en la lista Billboard Hot 100 desde 2021 con la canción "Skin".

La categoría de Nuevo Artista está en constante evolución, tratando de capturar el espíritu de cada año a medida que el proceso de categorizar la fama se vuelve más complicado, desde las ventas puras de LP en la década de 1970 hasta los videos de TikTok hoy en día.

"Creo que están ajustando constantemente esa categoría para causar un mayor impacto con ella", dijo Theo Cateforis, director de estudios de pregrado en historia de la música en la Universidad de Syracuse.

"Están manipulando el sistema para decir, ´Sí, queremos artistas nominados para esta categoría que atraerán miradas, que tendrán una audiencia, que tendrán una mejor representación mediática´".

Las normas

Las reglas actuales de los Grammy dicen que las nominaciones dependen de si "el artista ha alcanzado un avance o prominencia" — y delega esa determinación a un comité de selección. Los artistas elegibles deben haber lanzado al menos cinco sencillos o un álbum, pero ya no hay número máximo.

Bajo esas reglas, Carpenter encaja en la categoría. Tuvo tres éxitos entre los 10 mejores en 2024 — "Espresso", "Please Please Please" y "Taste" — y su álbum "Short n´ Sweet" pasó cuatro semanas en el número 1. De repente, se volvió muy prominente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/18/55015698575-1.jpg Sabrina Carpenter se encuentra nominada este año a mejor nuevo artista. (EFE)

"Debo confesar, incluso como un erudito de la música pop, que no estaba hablando del quinto álbum de Sabrina Carpenter, pero sí del sexto", dijo Joe Bennett, musicólogo de Berklee College of Music en Boston.

Los Grammy han amoldado por mucho tiempo el significado de "nuevo" hasta convertirlo en un pretzel. Cyndi Lauper ganó como mejor nuevo artista en 1984 a pesar de haber lanzado un álbum con la banda Blue Angel cuatro años antes. Green Day fue nominado después de "Dookie", pero ese era el tercer álbum del trío.

Bennett recuerda enseñar una clase de composición que incluía el primer álbum de Amy Winehouse "Frank" en 2003 — cinco años enteros antes de que ella ganara el trofeo a mejor nuevo artista.

Bon Iver ganó con su segundo álbum y Esperanza Spalding ganó después de su tercero. Chance the Rapper subió a aceptar el Grammy por mejor nuevo artista en 2017 con una gorra de béisbol que tenía un "3" cosido en ella — el número de álbumes que había creado para entonces.

Esa naturaleza flexible contrasta fuertemente con el pasado estricto, cuando Whitney Houston tristemente no fue considerada elegible para mejor nuevo artista en 1986 porque ya había grabado dúos con otros músicos.

Algunos candidatos a Mejor Nuevo Artista son realmente nuevos, pero eso es raro.

Lil Nas X es un ejemplo — su EP debut con una gran discográfica contenía "Old Town Road" en 2019 y un año después estaba en los Grammy. U Olivia Rodrigo, cuyo debut "Sour" fue lanzado en 2021 y la ayudó a ser coronada como Mejor Nuevo Artista en 2022.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/11/lil-nas-x-d4e17dc6.jpg Lil Nas X. (EFE)

"Creo que gran parte del problema es que simplemente es una categoría mal nombrada", dijo Jasmine Henry, una musicóloga e ingeniera de sonido que enseña en la Universidad de Pensilvania.

"Creo que la forma en que el público concibe esta categoría es como el premio al mejor artista debut. Y la realidad es que realmente es un premio al artista revelación".

Las reglas para mejor nuevo artista fueron objeto de un duro escrutinio en 2009, cuando Lady Gaga fue excluida de la categoría porque su primer sencillo, "Just Dance", había sido nominado para mejor grabación de baile el año anterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/25/lady-gaga-en-el-louvre-videoclip-exclusivo-en-paris.jpg En 2009, Lady Gaga fue excluida de la categoría porque su primer sencillo, "Just Dance", había sido nominado para mejor grabación (AFP / ARCHIVO)

Las reglas de aquel entonces decían que los nominados a Mejor Nuevo Artista no podían aparecer en ninguna grabación nominada al Grammy, incluso si eran un invitado.

Nuevos requisitos

Bajo las reglas revisadas de 2010, los artistas eran elegibles para el premio a Mejor Nuevo Artista a menos que hubieran lanzado previamente un álbum o ya hubieran ganado un Grammy.

En 2016, la Academia de la Grabación actualizó nuevamente sus requisitos de elegibilidad "para eliminar la barrera del álbum dado las tendencias actuales de cómo se lanzan y promocionan nuevos músicos y artistas en desarrollo".

En 2019, expandió el número de nominaciones para incluir a ocho artistas en lugar de cinco. En 2021, eliminó la cantidad máxima de producción musical — 30 sencillos o pistas o tres álbumes.

"El Mejor Nuevo Artista ahora se ve y con razón, según me parece, a través de los ojos de la opinión pública, no a través de algún conjunto de criterios numéricos estrictamente aplicados", dijo Bennett.

Las reglas actuales también permiten a los nominados a Mejor Nuevo Artista que anteriormente estaban en un dúo o grupos, "siempre que el dúo/grupo no haya alcanzado prominencia".

Eso significa que tres ganadores anteriores de mejor nuevo artista — Crosby, Stills & Nash de 1970, Jody Watley de 1988 y Lauryn Hill de 1999 — probablemente no serían elegibles.

David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash ya eran conocidos por su trabajo en grupos anteriores, al igual que Watley (en Shalamar) y Hill (los Fugees).

En estos días hay cierto impulso en la carrera que comparten los nominados a Mejor Nuevo Artista, dijo Henry. Es una mezcla de sencillos muy populares y viralidad en las redes.

"Normalmente, vemos la canción revelación y luego los vemos hacer un Tiny Desk Concert, y luego pueden abrir para Taylor Swift y tener un momento viral. Y luego probablemente estarán en ´Saturday Night Live´ o en programas nocturnos", dijo. "Realmente puedes ver esa trayectoria cristalizándose durante la última década".

Además de Carpenter, los nominados de este año a mejor nuevo artista son: Benson Boone; Doechii; Khruangbin; RAYE; Chappell Roan; Shaboozey y Teddy Swims.

Más

Carpenter no es la única que recibió una nominación a Mejor Nuevo Artista después de años de giras y lanzamientos de álbumes. También lo fue Khruangbin, un trío de Texas que se formó en 2010.

La banda estaba en la prueba de sonido antes de un concierto en Berlín cuando se anunció que habían sido nominados. Bajaron del escenario para encontrar mensajes de felicitación y un ramo de flores.

"Estábamos todos atónitos", dijo la bajista Laura Lee.

Ninguno de los miembros sabía que estaban nominados para un Grammy y el baterista Donald "DJ" Johnson investigó cómo se convirtieron en candidatos a Mejor Nuevo Artista. Lo entendió al explicar la inclusión de Carpenter.

"Ella ha estado por aquí un rato, pero ´Espresso´ tuvo un gran impacto este año. Definitivamente puedo ver que ella no es de ninguna manera una artista nueva en el sentido estricto. Pero para la mayoría de las personas que no sabían quién era, en cierto punto, es nueva", dijo.