Yolandita Monge: "He sido muy suertuda porque pude acumular tantas canciones exitosas"

La veterana artista puertorriqueña Yolandita Monge refleja plenitud total. Con sus 69 años (que recalcó varias veces), presume de una energía y voz que la hacen especial.

Su visita a Quisqueya es habitual, donde goza del cariño de los dominicanos que la han seguido durante cinco décadas de carrera.

Por eso, cada vez que se presenta aquí trata de que sea "un show para recordar". Así lo anunció en un encuentro con la prensa nacional donde ofreció detalles de su concierto "Eternamente Yolandita".

El espectáculo será el 8 de febrero en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional a las 8:30 de la noche. La puesta en escena, bajo la producción de SkyPro, estará llena de sorpresas. Prometen una energía y recuerdos con bailarines, luces y sonido de primer nivel.

Agradecida

Con la simpatía que la caracteriza, Yolandita resaltó que se encuentra en bienestar total física y profesionalmente.

"Me ejercito, como bien, hago yoga, meditación y todo lo que me traiga paz, que la construyo yo igual que la alegría y felicidad. Todos los días, cuando me levanto, agradezco a Dios porque abrí los ojos y estoy viva", declaró a Diario Libre sobre su estilo de vida.

También destacó que es una feliz madre de tres hijos y abuela de dos niños.

Entrega total

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/27/2f3a8524.jpg La artista Yolandita Monge. (KEVIN RIVAS)

Acostumbrada a estar en los escenarios desde muy joven, Monge se caracteriza por ponerle pasión con su potente voz a las composiciones de amor y desamor.

Por supuesto, el concierto del 8 de febrero, está pensado para los enamorados.

"Yo soy muy espontánea. La clave en mí es la entrega real de lo que yo soy. No trato de seguir modas". Bastante sonriente, la también actriz indicó que este año, además de las giras, protagonizará en Puerto Rico el musical "El beso de la mujer araña".

Aunque no ha hecho nueva música últimamente, no descarta hacer colaboraciones.

"Mientras un artista esté vigente pues que vengan todas las colaboraciones y todo lo que pueda venir por ahí, tanto en el campo actoral como en la música", indicó.

El repertorio

Yolandita planea interpretar todas las canciones que han sido éxitos, en algunos países más que otros. "Las que se quedan, siempre alguien grita:´Yolandita esta´, y trato de cantarles aunque sea a capella un poquito", dijo.

Y de las infaltables, le es difícil decidir.

"Ay, es que son todas... ´Quítame ese hombre del corazón´, ´El amor´, ´Te veo pasar´, ´Débil´, ´Demasiado fuerte´, son muchas canciones y por eso vivo agradecida... He sido muy suertuda porque en la época en que empezaron a salir todas esas canciones se grabaran muchos discos y por eso pude acumular tantas canciones exitosas".

Y destacó que "todas me emocionan, porque cada una de esas historias tienen un porqué; tienen una fórmula, algo que me mueve".

Las composiciones que le escribió Anthony Ríos, con quien protagonizó una historia de amor, siempre las piden. Juntos grabaron "Yolanda", "Oportunidad perdida", entre otras.

Y es que al término de este noviazgo ella le dedicó "Señor del pasado", uno de los temas más famosos de su discografía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/27/imagen-yolandita-3-copy.jpg La artista agradece el apoyo del pueblo dominicano. (FUENTE EXTERNA)

Aunque se pensaría que hubo roces por este desahogo musical, la ruptura se llevó de buena manera.

"Cuando la hice, no busqué una estrategia, realmente lo hablábamos entre nosotros. Nunca tuvimos ningún tipo de discordia, ni estrategia tampoco; más bien fue una inspiración", contó como anécdota a los periodistas de la amistad que mantuvieron por tres décadas. Pero, como dicen, musicalmente él no se quedó "dao" y le compuso "Señora tristeza".

La artista siempre recuerda con cariño al fenecido cantautor romántico.

El concierto de Yolandita, una de las voces más populares de Puerto Rico, es parte de la gira "Eternamente Yolandita", con la que llenó escenarios en su tierra natal y en varios países de América Latina.

En mayo de 2024, la artista presentó con éxito el concierto "Eternamente Yolandita" en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce, Puerto Rico.

Ha grabado más de veintisiete álbumes de estudios que la han hecho merecedora de un gran reconocimiento. Interpreta sus canciones en los géneros pop, balada y bachata. Cuenta con un timbre de voz potente y versátil. . "Vamos a ´engalillarnos´, en buen puertorriqueño, y a dejar la garganta con el corazón", concluye.