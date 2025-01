50 años de éxitos: Ramón Orlando revela su celebración en grande

El maestro Ramón Orlando celebrará en grande el próximo año su 50 aniversario en la música. Así lo hizo saber en un encuentro con la prensa celebrado en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional. Allí reveló que la celebración será el 23 de septiembre del próximo año en el estadio Olímpico Félix Sánchez.

Cuando el autor de exitosos títulos como "Mil maneras", "Te compro tu novia", "Un día más" o "El venao" compartió la noticia, los periodistas e invitados reaccionaron con sorpresa por el anticipado anuncio y el lugar elegido.

"Un amigo me dijo que si estaba loco, me recomendó que hiciera esa celebración en la discoteca Jet Set, pero le dije que no. Yo quería hacer una gran fiesta no solo para festejar mi cumpleaños, sino para rendir homenaje al merengue, la mejor música del mundo, junto al público y todos mis invitados", afirmó Orlando.

En su relato, contó que estableció comunicación con los artistas a los que ha producido música o escrito composiciones.

"Me nace del corazón hablar con todos mis hermanos y amigos, la mayoría de los actores principales de la música de los últimos 50 años. Esta es una celebración de la patria, con todos los grandes artistas, la mayoría de los cuales han dado nombre y vida a nuestra República Dominicana aquí y en el mundo", expresó Orlando, quien agradeció la solidaridad de los artistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/28/2f3a0149.jpg (KEVIN RIVAS)

"Si es verdad que la gente ha amado lo que nosotros hacemos, ese concierto será un gran éxito, como lo hizo Aventura" Ramón Orlando Compositor y director musical “

Invitados

Relevantes figuras del arte popular en la salsa y el merengue confirmaron su participación en el evento del 23 de septiembre del próximo año. Se trata de amigos que, al igual que él, forman parte de la banda sonora de una generación.

Entre los artistas más representativos de la música tropical y el merengue que se presentarán en el espectáculo figuran grandes nombres que han dejado huella en la industria.

Algunos de ellos incluyen a Ruby Pérez, Fernandito Villalona, Mily Quezada, Miriam Cruz, Alex Bueno y Sergio Vargas, quienes han sido figuras clave en la evolución del género.

También estarán presentes los Hermanos Rosario, Carlos David, Gaby Arias, Aramis Camilo, Peter Cruz, El Canario, Sexapeal, Raulín Rosendo, El Zafiro, Ray Polanco, Henry García, Cuco Valoy, Miguel Miguel, Diomedes Núñez, Pochy Familia y El Prodigio, entre otros artistas confirmados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/28/pochy23.jpg Pochy Familia confirmó su participación en la celebración de Ramón Orlando. (ARCHIVO)

La fecha

Ramón Orlando comentó que su intención era hacer el concierto a final de año, pero no pudo debido a que las instalaciones del recinto estarán cerradas.

"Resulta que el estadio será cerrado para completar unas reparaciones y después reabierto el próximo año para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se desarrollarán en Santo Domingo".

Agregó: "Elegí el miércoles 23 de septiembre porque conozco a mis hermanos. Si lo hago el fin de semana, tendría problemas con ellos porque tienen otros conciertos", afirmó el maestro Ramón Orlando.

En grandes escenario

El maestro Ramón Orlando, quien comenzó su carrera al lado de su padre, la leyenda del merengue y el son Cuco Valoy, ha sido un hombre de grandes escenarios.

Rememoró que en la década de los 90 llenó los escenarios más retadores para un artista, por lo que no teme a la respuesta del público.

"Hoy la realidad es otra, pero cuento con el apoyo de unos amigos que estoy seguro recibirán el respaldo de sus seguidores. Ellos lo han dado todo, con música buena para este país y el extranjero. El público les dará el abrazo a todos esos grandes y a otros que anunciaremos más adelante", sostuvo Ramón Orlando.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/28/milly-quezada.jpg Milly Quezada, una de las invitadas de Ramón Orlando. (ARCHIVO)

Las boletas

Destacó que su intención es hacer un gran evento, con boletas desde 1,000 pesos por persona, para que todo el pueblo pueda asistir.

"Quiero agradecer a la gente de Saymon Díaz, a José Chabebe y a todo el equipo de ww.tuboleta.com.do por el apoyo que me han dado desde que toqué sus puertas. Las boletas ya están a la venta en la referida plataforma".

Reconocimiento

En el encuentro con la prensa, el maestro Ramón Orlando recibió un reconocimiento de Lilubeth Vilera, presidenta de la Unión de Organizaciones de las Naciones Unidas para el Arte y la Ciencia en la ciudad de Miami y presidenta del Consejo Internacional de la Música para Estados Unidos.

Al justificar el galardón, elogió la trayectoria del maestro Ramón Orlando.

"Hoy estamos aquí para reconocer la trayectoria del maestro Ramón Orlando, un artista fundamental en la música dominicana y en la industria latina", comentó Lilubeth Vilera al entregarle la placa de reconocimiento.