Fallece Marianne Faithfull, icono del pop británico, a los 78 años

Famosa por su canción 'As Tears Go By', la cantante y actriz británica Marianne Faithfull falleció el jueves 30 de enero a los 78 años en Londres.

"Ella falleció tranquilamente". La cantante y actriz británica Marianne Faithfull, conocida por su canción 'As Tears Go By', falleció a los 78 años en Londres, anunció un portavoz el jueves 30 de enero en un comunicado.

"Con profunda tristeza anunciamos la muerte de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Falleció en paz en Londres, en compañía de su familia", señaló.

Nacida el 29 de diciembre de 1946 en Londres, de padre espía y madre austrohúngara, descendiente del barón von Sacher Masoch, había sobrevivido a las sobredosis, al suicidio, a la calle, al alcohol, al cáncer e incluso al coronavirus que la había obligado a estar hospitalizada durante tres semanas en Londres.

Siempre asociada a Mick Jagger, cuya vida y aventuras compartió a finales de los años sesenta, esta mujer británica, considera de fragilidad sicológica, pero de fuerte temperamento, se hizo un nombre cortejada por todo el jet set. A sus 68 años, incluso posó para una campaña publicitaria de Yves Saint Laurent.

En 1963, el productor de los Rolling Stones la conoció en un bar donde cantaba baladas.

"Conocí a un ángel voluptuoso y lo contraté", dijo Andrew Oldham. La tímida rubia de 17 años grabó la primera canción de Keith Richards y Mick Jagger, que su productor consideró demasiado sentimental. Con "As Tears Go By", la joven entró en el top 10 británico y llamó la atención de los Stones.

Le siguieron "Come and Stay With Me", "This Little Bird", "Summer Nights", pero el éxito deslumbrante la llevaría a un torbellino de "sexo, drogas y rock n´ roll".

Siendo compañera de Brian Jones, en 1966 inició un romance con Mick Jagger. Cuando se mudó con él, a los 19 años, dejó a su marido y a su hijo.

Le introdujo en el ballet, la ópera y la literatura: Keats, Kerouac y William Burroughs, cuyas experiencias alucinatorias aplicó a la letra en 'El festín desnudo'. Le presentó 'El maestro y Margarita', de Bulgakov, que más tarde inspiró 'Sympathy for the Devil' de la cantante.

"Era como un adolescente enamorado", cuenta Keith Richards en su biografía.

Ese mismo año, Marianne Faithfull escribió 'Sister Morphine': censurada cuando la cantó, la canción fue versionada en 1971 por el grupo Sticky Fingers.

La rebelde y bohemia pareja compartió titulares con Keith Richards y Anita Pallenberg. Incluso, en 1967, Marianne Faithfull fue detenida demacrada y desnuda bajo una manta durante una redada policial en casa de Keith Richards.

Al mismo tiempo, la escena artística se apoderaba de ella: Jean-Luc Godard la eligió para "Made in USA" (1966) y luego Michael Winner en ''I'll Never Forget What's'isname" (1967), con Orson Welles.

Protagonizó 'Anna', un musical con Serge Gainsbourg, y actuó junto a Glenda Jackson en 'Tres hermanas', de Chejov, en Londres.

En 1969, vestida con un traje de cuero negro, sorprendió a Alain Delon en 'La motocicleta', de Jack Cardiff, antes de interpretar a Ofelia en una producción dirigida por Tony Richardson.

Adicta a la heroína, tocó fondo a principios de los años 1970 con el fin de su romance con Mick Jagger, la pérdida de la custodia de su hijo y un intento de suicidio en Australia.

Sin hogar, vivió durante dos años en viviendas ocupadas en el Soho de Londres.

En 1973, cuando cantó "I've Got You Babe", disfrazada de monja junto a David Bowie, su voz mostraba las cicatrices de sus excesos. Seis años después lanzó "Broken English", que presentó como el álbum de su vida. "Lo que tengo que hacer antes de morir es mostrar lo que tengo en el estómago y decir quién soy".

El álbum relanzó su carrera pero, viviendo en Nueva York, volvió a sumergirse en las drogas. Tras desintoxicarse a finales de los años 1980, se reinventó, inspirándose en el cabaret alemán de los años 1930. Regresó a los escenarios con "La ópera de tres peniques" y "Los siete pecados capitales", de Bertolt Brecht y Kurt Weill.

Toca en la ópera rock de Pink Floyd "The Wall" y lanza nuevos álbumes en colaboración con multitud de artistas (PJ Harvey, Nick Cave, Elton John, Metallica y Étienne Daho).

En 2016, un año después de los atentados, cantó "They Come at Night" en el Bataclan de París, donde vivía en ese momento. El sencillo, incluido en su último álbum "Negative Capability" (2018) fue aclamado por la crítica como una meditación sobre la pérdida y la soledad.

"Princesa, puta, estrella de rock: realmente nunca me ha importado cómo me ven los demás. Solo sé que soy una artista viva", dijo a modo de desafío en 1995.

