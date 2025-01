Jimin de BTS comparte detalles de su experiencia en el servicio militar y su regreso a la música

Jimin, miembro de BTS, ha compartido una carta emotiva con sus seguidores, donde reflexiona sobre su tiempo en el servicio militar y sus conversaciones nocturnas con Jungkook mientras ambos cumplen su deber en el ejército surcoreano.

En el mensaje, Jimin explica cómo ha transcurrido su vida en el ejército, destacando la rutina repetitiva de entrenamientos y ejercicio.

"Mi vida diaria no ha cambiado mucho. Como es el ejército, paso mis días entrenando, trabajando y haciendo ejercicio, y antes de que me dé cuenta, el día termina y es hora de dormir de nuevo", comentó.

Sin embargo, Jimin también destacó que, desde el comienzo del nuevo año, sus conversaciones con Jungkook antes de dormir han tomado un giro más esperanzador, pues ambos están emocionados por el regreso del grupo.

"Hemos estado hablando mucho sobre lo que necesitamos preparar antes de reencontrarnos con ustedes, qué tipo de imagen queremos mostrar y qué tipo de vida queremos llevar en el futuro", expresó.

El cantante confesó que, aunque se siente emocionado por el regreso a la música, también experimenta algo de ansiedad debido al tiempo que ha pasado desde su última actuación en conjunto con los demás miembros de BTS.

"Para ser honesto, también hay un poco de miedo. Ha pasado bastante tiempo desde que todos actuamos juntos, y hace mucho que no me dedico completamente a la música y al escenario", expresó Jimin.

No obstante, dejó claro que su determinación sigue firme: "Mi determinación de ofrecerles el mejor escenario posible, para todos los que han esperado por nosotros, no ha cambiado".

Jimin concluyó su mensaje con un emotivo agradecimiento a sus seguidores: "A nuestro ARMY, a quienes extraño y por quienes estoy infinitamente agradecido, hasta el día en que nos volvamos a encontrar, por favor manténganse saludables y pasen sus días con felicidad. Les deseo muchas bendiciones en el nuevo año, ARMY. Los amo. De verdad".

Mientras cumple con su servicio militar obligatorio, Jimin también lanzó su segundo álbum como solista, Muse, una compilación de siete canciones que reflejan su búsqueda de inspiración y dedicación a sus fans.

El álbum incluye sencillos como "Who" y "Closer Than This", junto a otros temas como "Rebirth" y "Slow Dance" en colaboración con Sofia Carson.

En cuanto al servicio militar de los demás miembros de BTS, se sabe que Jin, el primer miembro en enlistarse, completará su servicio el 12 de junio de 2024.

J-Hope finalizará el 17 de octubre de 2024, mientras que RM, V, Jimin y Jungkook serán dados de baja el 10 y 11 de junio de 2025. Suga, quien realiza su servicio en modalidad alternativa debido a una cirugía en el hombro, concluirá el 21 de junio de 2025.

