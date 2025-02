Expresidente Jimmy Carter gana Grammy póstumo al mejor audiolibro

El fallecido expresidente estadounidense Jimmy Carter merenció un Grammy póstumo al Mejor audiolibro por una recopilación de sus lecciones escolares dominicales en Georgia.

Carter, quien murió el pasado 29 de diciembre a los 100 años, habla en "Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration" sobre el amor, la amabilidad, el perdón y la vida después de la muerte en la Iglesia Bautista Maranatha, en su natal Plains.

El audiolibro incluye música de Darius Rucker, Jon Batiste y LeAnn Rimes, entre otros artistas. Este es el cuarto Grammy de Carter.

Jason, uno de los nietos del exmandatario, recibió el gramófono en la antesala de los premios Grammy que se celebran este domingo en Los Ángeles.

"Haber capturado sus palabras de esta manera para mi familia y para el mundo es realmente significativo", dijo Carter, quien también ofreció un discurso en el funeral de su abuelo.

Unir a la gente

"Creo que realmente significa mucho en este momento en la historia para el país y para el mundo unir a la gente, pregonar ese amor y esa amabilidad", agregó.

El expresidente ya había ganado tres Grammy por "Our Endangered Values: America's Moral Crisis" (2007), "A Full Life: Reflections at 90" (2016) y "Faith - A Journey for All" (2019), todos en la misma categoría que previamente se llamaba Mejor álbum narrado.

Además, el político fue nominado en 10 ocasiones. Los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama también han recibido dos gramófonos cada uno.