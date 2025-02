Kendrick Lamar, el (no tan) nuevo rey del rap

22 Grammys, un Pulitzer y música considerada por muchos como parte del mejor hip hop de la historia. Kendrick Lamar está en lo más alto del rap y este año empieza coronándose como la estrella del Super Bowl.

Un lugar al que seguramente no se imaginó llegar cuando comenzó sus primeros pasos como músico independiente en un barrio marginal. Y es que la de Lamar es una historia del héroe que llega de lo "underground" a lo más alto.

Kendrick Lamar Duckworth vino al mundo el 17 de junio de 1987 en Compton, California (Estados Unidos), en el seno de una familia afroamericana de clase humilde y trabajadora. Hijo de Paula Oliver y Kenny Duckworth, es el mayor de cuatro hermanos.

Kendrick creció en un entorno desigual, sacudido por la violencia de las bandas callejeras. Por ejemplo, con cinco años presenció un asesinato. Su familia vivía en casas del plan social Sección 8 y dependían de los programas de asistencia.

"Cuando creces en este tipo barrios y comunidades, tienes amigos a los que conoces desde la escuela primaria, amigos a los que quieres y cuya lealtad y confianza es tuya.... Y eso genera influencia", dijo a NPR Music.

Desde muy pequeño, Lamar mostró interés en la poesía, la lectura y la escritura. Esto, unido a que con 4 años ya escuchaba rap, fue la causa de su vocación musical: "Me enamoré del hip-hop a esa edad. En casa, se escuchaba música todo el día y siempre ha sido mi pasión: es mi estilo de vida".

A los 16 años, lanzó su primer mixtape bajo el seudónimo de K-Dot, ´YHNIC (Hub City Threat: Minor Of The Year)´ (2004). A este le siguieron ´Training Day´ (2005), ´No Sleep Til NYC´ (2007), ´C4´ (2009) y ´Overly Dedicated´ (2010); además del EP ´Kendrick Lamar´ (2009).

Y ya en 2011, Kendrick Lamar presentó por fin su primer álbum, ´Section.80´. Lo hizo como músico independiente, vendiendo 5.000 copias en una semana pese a carecer de publicidad en los medios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/whatsapp-image-2025-02-03-at-10.22.43-am.jpeg El rapero estadounidense Kendrick Lamar será el gran protagonista del medio tiempo del Super Bowl 2025. EFE/Marta Pérez

Haciendo historia en el rap

Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 2012 con ´Good Kid, M.A.A.D City´, un álbum inspirado en sus vivencias en Compton, con el que vendió 242.000 copias en una semana.

En 2015, fue el turno de ´ To Pimp a Butterfly ´, que fusionaba géneros como jazz, funk y rap ; y poseía un marcado carácter político en sus letras, abordando temas como el racismo y la injusticia social. Vendió 324.000 en su primera semana, y está considerado por la crítica especializada como uno de los mejores álbumes de Hip Hop de la historia.

a ´, que fusionaba géneros como jazz, funk y ; y poseía un marcado carácter político en sus letras, abordando temas como el racismo y la injusticia social. Vendió 324.000 en su primera semana, y está considerado por la crítica especializada como uno de los mejores álbumes de Hip Hop de la historia. Más tarde, en 2017, vio la luz ´ DAMN .´, un disco introspectivo que lo hizo merecedor del Premio Pulitzer . Fue la primera vez en la historia que un álbum de rap lograba ese reconocimiento.

.´, un disco introspectivo que lo hizo merecedor del Premio . Fue la primera vez en la historia que un álbum de lograba ese reconocimiento. Durante esta época, Lamar incursionó también en el mundo de la producción, destacando su trabajo en la banda sonora de ´Black Panther´ (2018), de la que también fue compositor de algunos temas.

En 2022, presentó ´Mr. Morale & the Big Steppers´, otro álbum conceptual que combinaba elementos de hip hop alternativo, consciente y político; con jazz, R&B, trap y soul, entre otros. Además, exploraba cuestiones como la identidad, las redes sociales, la libertad de expresión, la cultura de la cancelación, el capitalismo y el consumismo o el poder mediático.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/whatsapp-image-2025-02-03-at-10.22.43-am--1_1.jpeg

Sin embargo, a pesar de tocar temas con mucha visibilidad y ser una estrella contemporánea, el rapero ha mantenido siempre un perfil discreto en lo que respecta a su vida personal.

Mantiene una relación con Whitney Alford, su amor de la adolescencia, con quien tiene dos hijos y con quien está comprometido desde 2015.

El año de Kendrick Lamar

En noviembre de 2024, Kendrick lanzó el álbum ´GNX´, que tuvo 44.2 millones de reproducciones en su primer día en Spotify y debutó en lo más alto de la Billboard 200. El título hace referencia al Buick Grand National Experimental (GNX) de 1987, el automóvil que conducía su padre cuando lo llevó a casa tras su nacimiento.

"Cuando escuché el ritmo, me sentí como Goku", le dijo el rapero a su productor, DJ Mustard, sobre la grabación de este disco, según desveló Mustard a la propia Grammy Awards.

Por si esto fuera poco, Kendrick Lamar ha ganado cinco Grammys de los siete para los que estaba nominado en este 2025. El cantante californiano se impuso con su tema 'Not Like Us' en dos de las categorías reinas: grabación del año y canción del año, que se suman a mejor actuación de rap, mejor canción de rap y mejor video musical.

Pero si Lamar está adueñándose de todos los titulares ahora es porque el 9 de febrero de 2025 protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Un escenario que ya compartió en su momento con Eminem.

En esta ocasión estará acompañado por SZA y, además, los fans especulan sobre una posible aparición de Taylor Swift ya que ambos colaboraron en ´Bad Blood´ (2014). El diseñador mexicano-estadounidense Willy Chavarria ha sido el encargado de crear el merchandising oficial del concierto.

Es por eso por lo que muchos señalan que 2025 será el año Kendrick Lamar, porque el rap tiene ahora un rey que ha llevado el "underground" a lo más alto. Y es que desde Compton hasta los escenarios más grandes del mundo, la estela de su música sigue creciendo.