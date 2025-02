El Alfa es condenado a pagar multa por no cumplir con sentencia judicial

El artista Emmanuel Herrera Batista, conocido artísticamente como El Alfa, junto a las entidades El Jefe Records (El Jefe Record Music, LLC.) y The Orchard (The Orchard Enterprises, Inc.), no han cumplido con la sentencia emitida por el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La sentencia, ordenada por el juez, establece que El Alfa y las entidades mencionadas deben entregar al señor Jhonathan Alexander Gesualdo Jaime (Bubloy) una copia del contrato de acuerdo exclusivo de licencia de derechos fonográficos suscrito entre El Jefe Records, El Alfa y The Orchard.

En caso de incumplir con esta obligación, la sentencia dispone una multa de RD$2,000.00 por cada día de retraso en la entrega del documento.

La ordenanza número 504-2024-SORD-1053, emitida el 12 de junio de 2024, declara la sentencia ejecutoria provisional, sin fianza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105 de la ley 834 del 15 de julio de 1978.

La notificación de la sentencia se llevó a cabo el 9 de agosto de 2024, a través del acto número 1090/2024, realizado por el alguacil Jany Vallejo.

El fallo, que ordena el cumplimiento de la entrega del contrato, también condena a las partes demandadas a pagar los RD$2,000.00 diarios por cada día de retraso, los cuales serán revisados y liquidados mensualmente por el tribunal a favor de Jhonathan Alexander Gesualdo Jaime.

