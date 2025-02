Yolandita Monge, la eterna dueña de los corazones dominicanos

Tras tres años de ausencia, la artista Yolandita Monge regresó la noche del sábado a los escenarios dominicanos con su espectáculo "Eternamente Yolandita"el cual se llevó a cabo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Durante aproximadamente dos horas, la cantante de 69 años demostró por qué sigue siendo la eterna dueña de los corazones de los dominicanos.

No fueron suficientes las horas para un público que llenó el aforo y se deleitó con su legado musical, el cual es apreciado también por las generaciones más jóvenes. A pesar del paso del tiempo, el público cantó varias de sus canciones, mostrando la eternidad de su carrera y su impacto en diversas generaciones.

La velada inició 15 minutos después de la hora pautada, cuando la cantante salió al escenario desplegando su fuerza interpretativa, acompañada por una banda de nueve músicos.

El público la recibió con un aplauso caluroso de bienvenida, a la que ella llama su segundo hogar: "La República Dominicana".

A continuación, interpretó "A todo pulmón" y "Por ti",esta última junto al cuerpo de baile en el escenario, el cual se iluminó aún más.

"Buenas noches, estoy nerviosa, por estar nuevamente en esta tierra que amo tanto y que me quiere tanto", fueron las primeras palabras de Monge a sus fieles seguidores.

Agregó: "Estas canciones que componen este espectáculo son las que me dan el nombre, esas canciones que me mantienen eterna por toda la vida. Por eso, "Eternamente Yolandita".

Continuó con un medley de "Dime""Sin amor", "Tú, tú, tú" "Laberinto de amor"y "Cara de ángel",esta última interpretada con su primer cambio de ropa, un vestido rojo.

Luego de una pausa, siguió con "Quítame ese hombre",una de las ovacionadas de la noche. Después, continuó con "Amor que hay que callar"y "La distancia", canción que cantó junto a sus fanáticas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/09/-fxs3584.jpg Yolandita Monge fue ovacionada por el público. (SUMINISTRADA)

Alzó la voz contra la violencia de género

"Esta canción fue escrita por un artista que ustedes quieren mucho: Braulio García. Va a tener un significado diferente porque quiero alzar mi voz por las mujeres que han sufrido violencia de género", destacó la cantante.

Dijo que "es un gran problema que tiene nuestra sociedad hoy en día. Yo me opongo al maltrato, me opongo a la violencia, me opongo al abuso, me opongo a la desigualdad, y me opongo a la falta de leyes que protegen a las mujeres", para dar paso a la interpretación de "La sombra de ti".

Prosiguió con sus éxitos "Cómo puedes", "Me sorprendió la luna""Acaríciame", Débil" y "Te veo pasar" canciones que el público cantó a todo pulmón.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/09/-fxs3428.jpg La artista puertorriqueña Yolandita Monge cerró la noche al ritmo de "Susususubir", junto al cuerpo de baile, y se despidió de su público dominicano. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/09/-fxs3636.jpg Yo me opongo al maltrato, me opongo a la violencia, me opongo al abuso, me opongo a la desigualdad, y me opongo a la falta de leyes que protegen a las mujeres", dijo la artista. (SUMINISTRADA)

Un final no esperado

La artista puertorriqueña Yolandita Monge cerró la noche al ritmo de "Susususubir", junto al cuerpo de baile, y se despidió de su público dominicano.

Sin embargo, sus fanáticos aún, al bajar el telón, vociferaban "¡Otra!, ¡Otra!", llamado que no fue respondido.

Pasados varios minutos, los asistentes seguían en el aforo esperando que la artista regresara, pero no volvió.

Afuera del Teatro Nacional, un grupo de fanáticos cantó las canciones que entendieron no se interpretaron.