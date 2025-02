DeBÍ TiRaR MáS FOtoS: el diálogo cultural fomentado por Bad Bunny

"DeBÍ TiRaR MáS FOtoS" no necesita introducción. Entre los trends de TikTok, situarse en el top de las listas internacionales (con música criolla, además), y las estratégicas apariciones de Bad Bunny en los televisores y las redes sociales del mundo entero, ha demostrado lo bueno que puede ser tomar un riesgo.

En una hora y dos minutos, sus 17 canciones nos llevan a lo largo de un viaje íntimo (a través de las distintas fases del desamor) pero nacional, de proteger lo autóctono.

Desde la portada, Bad Bunny nos venía advirtiendo que nos regalaría algo diferente: con una abundancia de simbología plasmada en un trasfondo de sencillez. Las dos sillas blancas en el patio frente a matas de plátano las reconocimos los demás países caribeños también. Es tan criollo, que nos vimos reflejados.

Es un álbum personal–de desamor, nostalgia y resentimiento–pero, a su vez, es social, político y cultural. Es una advertencia y una plegaria de proteger un país atractivo para los extranjeros y, en ocasiones, abandonado por los locales.

LaS pIsTaS eN lAs PiStAs

iDeNTiDaD bORiCUa

La mayoría de las canciones aborda elementos de la cultura y vida puertorriqueña. Esto se refleja en:

Las referencias a leyendas populares (como la leyenda del Pozo de Jacinto)

Los comentarios sobre la infraestructura de la isla (por ejemplo, los boquetes en las calles).

A lo largo del álbum, se percibe el sentido de pertenencia y el sentimiento de orgullo, así como algunas dificultades que solo enfrentaría un local en su tierra natal.

cRíTiCa SoCiAL y PoLíTiCa

Bad Bunny aborda la crítica en todas las escalas, sin perder su esencia.

En temas como "BOKeTE", hace referencia a la mala infraestructura vial en Puerto Rico, al utilizarlo como analogía de las relaciones personales rotas o complicadas.

Por otro lado, en "LA MuDANZA", se refiere a las personas que perdieron su vida al sacar su bandera, por lo que defiende que lleva la suya consigo siempre, esa bandera que también es símbolo de identidad y de independencia.

Esta alude a la Ley de la Mordaza aprobada en 1948, con el objetivo de suprimir el movimiento independentista en la isla, por medio de criminalizar "la posesión, la exhibición y el uso de la bandera puertorriqueña".

De "BOKeTE" a "LA MuDANZA" y todas las matices de por medio, hace una reflexión sobre los problemas sociales y políticos más amplios en la isla, abordando cuestiones que afectan la vida cotidiana de los boricuas.

El álbum está repleto de referencias de canciones, músicos y lugares, sobre todo puertorriqueños y, en segundo lugar, dominicanos.

Las referencias a la vida nocturna en lugares como La Perla o las fiestas populares como las Fiestas de la Calle San Sebastián resaltan el carácter vibrante de la cultura puertorriqueña. Algunos de los artistas, quienes probablemente miren a Benito con admiración hoy en día, probablemente fueron parte del soundtrack de su niñez.

eL rEcUeRDo

La crítica no sacrifica la vulnerabilidad.

En canciones como "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", se evocan memorias pasadas, la identidad cultural y las raíces del cantante. El ritmo y las letras recuerdan la conexión con la isla y la vida en Puerto Rico.

De manera menos directa, esta misma nostalgia–y, en ciertas ocasiones, el remordimiento–se entreteje como un hilo que permea todo el álbum. Y viceversa: incluso en las canciones a las que se refiere a un amor pasado, vemos pistas de crítica social y orgullo nacional.

En "TURiSTA", por ejemplo, estas se esconden en la analogía de una persona que no llega a conocerte a profundidad, con la de un turista que solo llega a ver lo mejor de la isla, para luego irse.

De VuELtA a LaS RaÍcEs

En este álbum, Bad Bunny retorna a sus raíces: no solo las boricuas, sino que regresa a Benito Antonio–nombre que ahora también lo representa en Instagram–, con las matices que solo pueden venir de la experiencia vivida.

"Siempre he sido honesto con las personas que me siguen. Cada vez les muestro más de mí porque, a su vez, yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear", compartió en un comunicado de prensa.

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" se convirtió en el primer álbum en español en colocar todas sus canciones en el Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas. "DtMF", el tema principal, se mantiene en el #1 del Billboard Global 200 por segunda semana consecutiva. Además, el álbum superó los dos mil millones de reproducciones en Spotify.

Bad Bunny concluyó: "En el momento más alto de mi carrera y mayor popularidad, quiero mostrarle al mundo quién soy yo, quién es BENITO ANTONIO, quién es PUERTO RICO. Lo mejor está por venir". Lo logró.