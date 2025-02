Shakira: "¡Hoy es el día!"

¡La loba está de vuelta! Shakira, la superestrella colombiana, este martes 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour", con la que recorrerá Latinoamérica en febrero y marzo de 2025.

Después de varios años alejada de los escenarios latinoamericanos, la cantante regresa con un espectáculo que promete ser un hito en su carrera y una celebración única de su música y su conexión con el público.

La gira está inspirada en su más reciente álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", un trabajo que no solo rinde homenaje a la trayectoria musical de Shakira, sino que también marca un nuevo capítulo en su evolución como artista.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, la cantante expresó su emoción por el inicio de esta gira, destacando el arduo trabajo detrás de cada detalle del espectáculo.

"Hoy es el día", comenzó Shakira en su comunicado, revelando la dedicación que ha puesto en su preparación: "Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida". La artista compartió con sus seguidores lo importante que es para ella este momento y cómo se entregará al público en cada presentación.

Shakira continuó: "Sé que la perfección no existe, pero sé que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida". La cantante también expresó que este no será solo un concierto para escuchar su música, sino un espacio para vivir emociones intensas: "Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción".

Con una invitación a unirse a su manada, Shakira añadió: "Lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada". Y finalizó con una declaración emotiva: "Una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche, cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. ¡Qué ganas de verlos ya!".

En República Dominicana

La afamada artista colombiana actuará en la República Dominicana con su gira "Las mujeres ya no lloran World Tour".

Ha sido el empresario y gestor artístico George Nader quien ha confirmado a Diario Libre que la galardonada intérprete volverá a pisar suelo nacional seis años después de su última presentación en 2018.

Nader, quien mantiene una amistad desde hace años con Shakira y su familia, avanzó que la gira mundial llegará al país gracias a una alianza entre él y el empresario Saymon Díaz. "Aún no puedo precisarte el lugar, pero sí te adelanto que Shakira vendrá a Santo Domingo en marzo para presentar la que creo será la gira más importante de su carrera", contó.

Ante los rumores de que la cantante de "Ciega, Sordomuda", entre otros éxitos, no tenía en la agenda a la República Dominicana, Nader comentó: "Después de Colombia, el país que más ama es República Dominicana".

Cuando Shakira actuó en Punta Cana en 2018, la artista vino al país gracias a una colaboración entre los empresarios Saymon Díaz y George Nader.