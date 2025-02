Kanye West y Bianca Censori se separan

La relación entre Kanye West y Bianca Censori ha llegado a su fin después de dos años de matrimonio. Según medios internacionales, la pareja, que generó controversia en los premios Grammy 2025 debido al atrevido atuendo de Censori, estaría en proceso de divorcio.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, fuentes cercanas al rapero aseguran que en los próximos días se iniciarán los trámites legales para disolver el matrimonio. La pareja se casó en 2023, apenas 20 días después de que West finalizara su divorcio de Kim Kardashian, con quien tiene cuatro hijos.

Motivo de la ruptura

El diario The Post confirmó la noticia a través de una fuente cercana a la pareja, quien reveló los motivos de la ruptura: “Ella ya tuvo suficiente. La camiseta con la esvástica Nazi fue la gota que colmó el vaso. Ella le dijo que eso no representa quién es y que no puede estar asociada con eso”.

Según los informes, West respondió que “él tiene dominio sobre eso” y que “está vendiendo esas camisetas”.

La fuente agregó: “Eso la afecta a ella y no quiere ser parte de ese circo. Él cree que ella volverá con él, diciendo que solo está enojada, pero por ahora ella le ha dejado claro que todo terminó”.

West aseguró en una serie de publicaciones en la red social X que es nazi, que controla a su pareja y que ella usó el polémico vestido gracias a su aprobación. Poco después, la cuenta X de Ye se desactivó.

Ye volvió a ser el centro de la polémica esta semana después de conocerse que el pasado domingo, coincidiendo con el Super Bowl, vendió por internet camisetas con la esvástica nazi a 20 dólares la unidad.

El rapero es conocido por afrontar la cancelación en la opinión pública por comentarios y hechos como presentarse a las elecciones presidenciales de EE.UU. en condición de candidato, que han provocado que el artista perdiera millones de dólares en contratos con marcas de calzado y vestimenta.

Según declaró a la revista People en 2020 una fuente cercana a Ye, el artista sufre episodios maníacos y depresivos relacionados con un trastorno de bipolaridad.

En cuanto a los términos de la separación, se ha informado que existe un acuerdo verbal entre ambos por el que Bianca Censori recibiría cerca de cinco millones de euros tras la disolución del matrimonio .

Se cree que Censori permanece en su residencia de Beverly Park North, en Los Ángeles, mientras que el paradero de West es incierto. Sin embargo, algunos informes sugieren que podría haber regresado a Japón, país donde ha estado residiendo el último año junto a quien, legalmente, sigue siendo su esposa.