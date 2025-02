Abogados de Daddy Yankee vinculan a Raphy Pina en decisiones empresariales a espaldas del cantante

En un giro reciente en el caso legal de Ramón Ayala, Daddy Yankee, sus abogados han señalado al empresario y productor Raphy Pina como una de las personas responsables de tomar decisiones cruciales en las empresas del artista sin su conocimiento ni consentimiento.

Según los documentos presentados por los abogados de Daddy Yankee, Pina, junto a Mireddys González y su hermana, habría estado a cargo de la gestión empresarial, actuando a espaldas del cantante.

Los abogados liderados por Carlos Díaz Olivo argumentan que, a pesar de las afirmaciones de las demandadas, no es cierto que Daddy Yankee fuera el administrador de las entidades.

Según la información recabada, el artista no estaba al tanto de la mayoría de las decisiones y comunicaciones importantes. "De los pocos documentos y comunicaciones que no fueron borrados, surge que el Sr. Ayala no era copiado en la mayor parte de las comunicaciones ni se le solicitaba autorización sobre los asuntos", indica el documento.

Además, se reveló que Pina y las demandadas González Castellanos tomaban decisiones y autorizaban asuntos relacionados con las empresas sin la participación de Daddy Yankee. Incluso, se mencionó que Pina solicitó explícitamente que Ayala no fuera incluido en las comunicaciones.

Los abogados de Daddy Yankee también acusaron a las hermanas González Castellanos de borrar correos electrónicos entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024, lo que se habría descubierto a través de investigaciones forenses.

El documento revela que, antes de entregar las contraseñas, los correos electrónicos fueron migrados a múltiples dispositivos, cuyas identidades y razones de traslado aún no se han aclarado.

Más

El tribunal , por su parte, rechazó una petición para que las demandadas tuvieran que comparecer en corte, concluyendo la fase del caso. En respuesta a las acusaciones, Raphy Pina publicó un video en sus redes sociales en el que defendió su inocencia y aseguró que no teme a nada.

, por su parte, rechazó una petición para que las tuvieran que comparecer en corte, concluyendo la fase del caso. En respuesta a las acusaciones, publicó un video en sus redes sociales en el que defendió su inocencia y aseguró que no teme a nada. En el mensaje, Pina expresó su cariño tanto por Daddy Yankee como por Mireddys González, pero subrayó que las acusaciones forman parte de una estrategia legal y que no están relacionadas con su trabajo.

"Estoy triste, no porque me digan: ´ocultaste un email´, sino porque esto es una estrategia publicitaria de sus abogados para alargar una situación matrimonial que no le interesa a nadie, ni a mí", afirmó Pina, quien también criticó a los abogados de Daddy Yankee por lo que considera una estrategia "absurda".