Braulio estrenó hoy su nuevo sencillo "Allí en Fuerteventura"

El cantautor español Braulio se prepara para lanzar un nuevo tema musical el próximo viernes 14 de febrero, a través de todas las plataformas digitales de música. Este es el segundo sencillo estrenado por García en los últimos dos meses.

La nueva canción de Braulio, "Allí en Fuerteventura", trata la historia de alguien que le dice a su amante: "si un día me dejas, yo me iré a esperarte donde todo comenzó, porque sé que, tarde o temprano, volverás a buscarme", centrada en algún idílico rincón de su tierra.

Braulio tiene una dilatada carrera artística de más de cuatro décadas, siendo República Dominicana, sin dudas, el país en donde más ha cantado.

El cantautor español ha estado muy activo, tanto en sus redes sociales, como en las plataformas digitales de música las cuales ha ido actualizando y nos dice que, "entre República Dominicana y este servidor, existe un idilio indescriptible, que perdura a través del tiempo.

Relación con República Dominicana

"No es casual que, en las plataformas digitales de música, sea el segundo el segundo país entre quienes escuchan mis canciones".

"Me atrevo a asegurar que, en Estados Unidos, que es el de mayor acceso a mis canciones, son dominicanos la inmensa mayoría de los usuarios. Es un país que siempre me ha abierto los brazos y donde con honestidad, me siento como en casa", comentó.

Agregó: "Vivo plenamente agradecido de la fidelidad del cariño que me demuestran en Quisqueya", expresó Braulio a través de un comunicado de prensa.

Braulio García, un contador de historias de amor y desamor cargadas de sentimientos en sus canciones, continúa presentándose en varias regiones de Canarias, así como en distintos estados de Estados Unidos, desde donde vuela a países como Nicaragua, El salvador, Ecuador, Puerto Rico, Chile y República Dominicana entre otros.