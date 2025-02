Amor y melodías: conciertos únicos para el Día de San Valentín

Entre las propuestas musicales que sobresalen en la capital este fin de semana hay dónde escoger: el concierto que protagonizará hoy en el Teatro Nacional el cantautor colombiano Santiago Cruz, así como la función bailable que interpretarán en Lungomare Bar & Lounge el maestro Dioni Fernández, Los Paymasí y Johanna Almánzar.

La cartelera incluye la actuación del puertorriqueño Joseph Fonseca, quien escogió esta fecha para celebrar sus veinticinco años en la escena con una producción del experimentado René Brea en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Kany García, la destacada artista puertorriqueña, quien conquistó al público con sus letras y su orgánico repertorio, llega este sábado al anfiteatro de Altos de Chavón. Si no compró a tiempo las boletas, no las va a encontrar porque los organizadores anunciaron que no queda una taquilla.

Santiago Cruz

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/santiago-cruz3--1.jpg

Los románticos tienen en Santiago Cruz a un artista que ofrece una buena opción para la celebración de la fecha este viernes y sábado. El poeta ha sabido conectar con canciones como "Y si te quedas, ¿qué?", "Desde lejos", o "No te necesito", entre otros.

Su conexión con la República Dominicana le ha permitido establecer amistad, entre otros, con artistas como Pavel Núñez y Sergio Vargas, con este último estrenó la versión a ritmo de merengue de la canción "Un amor de verdad". Cruz promete un viaje musical cargado de sentimientos, interpretación y buena música.

Fecha: 14 y 15 de febrero.

Lugar: Teatro Nacional.

Hora: 8:30 pm.

Boletas en Uepatickets.

Dioni, Los Paymasí y Johanna

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/los-paymasi-johann-almanzar-y-dioni-fernandez.jpg

El maestro Dioni Fernández, Los Paymasí y Johanna Almánzar, junto a Rumberos La Banda, celebrarán el Día de los Enamorados con un concierto bailable y romántico hoy viernes 14 de febrero en el exclusivo Lungomare Bar & Lounge a las 9:00 pm.

El concierto contará con la participación de dos emblemáticas agrupaciones que han dejado huella en la música dominicana con sus merengues de alta calidad.

Fecha: 14 de febrero.

Lugar: Lungomare Bar & Lounge.

Hora: 9:00 pm.

Joseph Fonseca

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/13/8a229664-e3ee-400f-9610-0814f4e039ca.jpeg

El multipremiado artista puertorriqueño Joseph Fonseca llega al país con su nueva gira "Que levante la mano, 25 años Tour", un concierto fuera de serie que entregará a todo su público dominicano hoy 14 de febrero, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, bajo la producción de Cifre Entertainment y René Brea.

"El concierto va a tener de todo un poco, y lo más interesante es que vamos a estar celebrando el Día del Amor. Y, por supuesto, todo el mundo puede bailar", dijo el artista en un encuentro con la prensa.

Fecha: 14 de febrero.

Lugar: Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Hora: 8:30 pm.

Boletas en Uepatickets.

Kany García

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/16/kany-garcia-nuevo-album-garcia-con-musica-regional-mexicana.jpg (AP)

Hace varias semanas que las boletas para ver el concierto de la cantautora puertorriqueña Kany García en el anfiteatro Altos de Chavón mañana sábado 15 de febrero están agotadas.

La galardonada cantautora, que goza de un excelente posicionamiento en el gusto del público, ha avanzado que será una noche memorable en la que, entre otros, echará mano a canciones como "Para siempre", "Confieso", "Duele menos", "Cuando se va el amor" y "Amigo en el baño", entre otros.

Fecha: 15 de febrero.

Lugar: Altos de Chavón, La Romana.

Hora: 8:00 pm.