El disco con el que Natti Natasha declara su amor a la bachata y a República Dominicana

Santiago de los Caballeros, cuna de grandes talentos musicales, vio nacer a una de las artistas más importantes de la música latina en la actualidad: Natti Natasha.

Hoy, la cantante dominicana está viviendo su sueño de niña: llevar el nombre de su país a los escenarios más importantes del mundo. Y lo ha logrado con creces, convirtiéndose en la actualidad en un referente del reguetón y la música urbana.

Sin embargo, ahora ha decidido regresar a sus raíces y ofrecer al mundo un proyecto que honra su cultura y su esencia musical: "Natti Natasha en amargue".

Honor a su tierra

La artista señala que esta producción la conecta con su patria y la hace sentir en casa. "Con este disco me siento en casa, me siento en Santiago, me siento tomándome un cafecito en mi taza, tranquila. Yo nací y crecí allá. Me siento de allá completamente".

"República Dominicana es mi casa, es el lugar donde nacieron mis sueños y se volvió algo que ya era del común vivir", añadió.

Asegura que con este disco está viviendo una nueva etapa que la tiene muy emocionada. "Este proyecto para mí es un renacer, es algo que yo le debía a la República Dominicana, que yo me debía a mí misma como artista, como persona". Y comenta que tardó en hacerlo realidad porque quería sacarlo en el momento indicado.

"La calidad musical es algo que se necesitaba y siento que era algo que los fanáticos querían escuchar de mí, porque de una manera u otra me empujaban y me decían: ´puedes hacer otras cosas´. Era algo que yo tenía cuatro años escuchando, y la hice durante la pandemia", explica.

Fue gracias a Romeo Santos que vio que esta producción podía llevarse a cabo. "Cuando hice "La mejor versión de mí", Romeo Santos se acercó para hacer el remix y, al ver la reacción de la gente, en 2020, procedió a enseñarme la canción que abre el disco, que es ´Desde hoy´. Quedé impresionada viendo cómo él creyó en mí para interpretar este tema".

En el estudio todo empezó a fluir, asegura. Ahí es cuando nace la idea del proyecto "Romeo Santos presenta: Natti Natasha en amargue". "Con este disco también estamos viendo otra faceta de Romeo Santos, en su creatividad, pero como productor; para mí ha sido una de las bendiciones más grandes".

"Hay muchas cosas que uno hace en la vida, pero cuando ves que tu equipo de trabajo y que una leyenda viviente como Romeo Santos, que para mí es alguien que revolucionó la bachata, cree tanto en ti, es algo increíble. Soy súper fanática. Yo vivía en Santiago cuando salió Aventura y todas las mujeres se volvían locas por ir a los shows donde se presentaba. Ver ahora cómo tu ídolo de adolescencia te muestra admiración, es increíble. Y más gratificante aún es ver la reacción de aceptación del público en tu tierra".

"Yo siempre he dicho que uno no es profeta en su tierra, pero a mí, definitivamente, esto me está diciendo otra cosa, que cuando uno vuelve a las raíces y vuelve a casa, siempre te reciben con los brazos abiertos".

Sabía que triunfaría

Natti confesó que siempre pensó que iba a lograr lo que se propusiera, sin importar lo mucho que le costara. "Yo era bastante atrevida de niña", dice entre risas.

"Entendía que lo iba a lograr y se lo decía a mi mamá: ´mami mira yo voy a cantar, yo voy a hacer esto, yo sé que ellos se reían y pensaban que estaría medio loquita, porque en esos tiempos en la RD no era tan común ver a una muchacha cantando reguetón, pero siento que ese atrevimiento me dio toda esa fuerza, me permitió enfocarme en mi propósito y ver como los caballos ´para adelante´ para poder llegar al día de hoy, donde estoy".

Todas esas vivencias la hacen valorar más sus orígenes:

"Ahora cuando voy a cualquier parte del mundo, digo con orgullo que estoy representando a la República Dominicana, me siento completa, porque siento que hice lo que tenía que hacer, y eso es algo que nos caracteriza a nosotros los dominicanos, que no nos rendimos, que vamos para adelante con fuerza" Natti Natasha Cantante “

Refiere que a los dominicanos "no se nos da nada gratis" y que uno tiene que ganarse las cosas trabajando y "siento que eso es algo que culturalmente me ha ayudado a mí a lograr todas las cosas que he obtenido al día de hoy".

"Eso significa que no tuve miedo, que me lo propuse, pese a muchas cosas que estaban en el camino, que decidí hacer las cosas bien y no por la vía fácil, pero me fajé a hacerlo, o sea, significa que estoy logrando un sueño que, en algún momento se vio casi imposible, pero que logré gracias a mi esfuerzo y mi gran equipo de trabajo, que gracias a Dios, me encontré con gente muy buena, a lo largo del camino que me han ayudado a llegar a donde estoy".

"Significa que tal vez, gracias a mi ejemplo, muchas muchachas puedan decir, ´puedo ir por ese camino´, porque obviamente ha habido un camino previo, que ahora no está tan difícil para poder lograr".

Concierto en RD

Natti sueña que su público local disfrute de sus canciones en un concierto multitudinario. "Para mí sería un sueño poder empezar una gira en RD, pero con una banda 1-A, de primer nivel, con músicos espectaculares, como tuve la oportunidad de hacer en el ´release party´, con una banda en vivo, que yo pueda hacerlo en Santiago o en la capital, donde sea, pero en la República Dominicana, donde todo empezó; para mí sería un sueño, de verdad", dijo emocionada, añadiendo que en las redes sociales anunciará con una sorpresa dónde se presentará.

Bachateros favoritos

Natti se despidió mencionando a sus bachateros dominicanos favoritos, entre los que no podía faltar Romeo Santos. "A Dio´, Anthony Santos, Elvis Martínez, ´el Camarón´, Luis Vargas, todos, en realidad", finalizó sonriente.