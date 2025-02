La Materialista anuncia su embarazo y revela el sexo y nombre de su primer bebé

La cantante dominicana La Materialista ha anunciado que está esperando su primera hija junto a su esposo, Carlos Eury Matos. En una entrevista exclusiva con People en Español, la artista compartió la emocionante noticia, revelando que será una niña y que llevará el nombre de Emery.

La pareja decidió mantener el género en secreto hasta este fin de semana, cuando se llevó a cabo la revelación.

La cantante, quien se casó con Matos en 2023, compartió detalles sobre el proceso difícil pero gratificante que vivió para concebir. A lo largo de dos años, la pareja estuvo bajo tratamiento de fertilización in vitro, tras varios intentos fallidos de embarazo de manera natural.

"No lograba embarazarme de manera natural; fue un proceso de muchas inyecciones, pastillas, hormonas", explicó La Materialista.

Además, la artista reveló que el proceso de extracción de óvulos fue realizado en dos etapas, lo cual expuso mucho su cuerpo. Aunque el primer tratamiento fue tolerable, el segundo resultó ser más desafiante y la dejó más vulnerable.

“Cuando recolectamos los óvulos, lo hicimos en dos partidas y el cuerpo se expone mucho. En el primer [tratamiento] lo llevé bien, pero en el segundo estaba más vulnerable”, comentó.

La cantante recordó con emoción el momento en que se enteró de que su sueño de ser madre se estaba haciendo realidad.

"La doctora me dice que la prueba de sangre me tocaba hacerla a los diez días después de hacer el proceso, pero a los seis días me dijo: ‘¿No estás curiosa?, ¿no quieres hacerte una prueba de embarazo?’", contó.

Aunque al principio dudó, la doctora la animó a hacer la prueba, ya que una de sus pacientes había tenido resultados positivos en la misma fecha.

Este será el primer hijo de La Materialista , mientras que su esposo Carlos Eury Matos ya tiene tres hijos de su relación anterior : un hijo varón y dos hijas.

La pareja está emocionada con la llegada de Emery, que representará un nuevo capítulo en su vida familiar.