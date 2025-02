La cantante dominicana Letón Pé continúa pisando fuerte en su novel carrera musical.

Desde el EP "Rojo rubí" (2023) su proyecto no ha hecho más que seguir creciendo.

Con un enfoque en los ritmos caribeños, la artista tropical celebra ahora su nominación al Premio Lo Nuestro de Univisión, donde desfilará por la alfombra roja mañana jueves en la ciudad de Miami, y en su tierra se encuentra nominada en los Premios Soberano 2025, en la categoría de música alternativa.

Una gala organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) que tendrá lugar el próximo 25 de marzo.

Leticia Pellicione, nombre de pila de la artista, brindó un update de todo lo que está pasando con su música.

"Nos enteramos de la nominación a Premios Soberano y nos sentimos muy contentos; es la tercera vez que nos consideran para este renglón con gente que admiro muchísimo. Uno, obviamente, dice ´ojalá este sea el año (risas)", cuenta emocionada Letón Pé, quien ya está preparando el vestido para ese día, y tiene el total look para Premio Lo Nuestro.

"Es mi primera nominación fuera del país. Me encanta viajar, mi mánager vive en Miami y ahí tengo mi corillo. La verdad es que cuando se me da la oportunidad de presentarme ante esos medios, como Univisión, se siente muy satisfactorio que se hagan eco de lo que estamos haciendo. Cuando pasan cosas como esas es súper lindo porque sirve de impulso", destaca sobre su presencia en la gala.

Apuesta a las raíces

"Desde el 2023 venía lanzando un EP donde el enfoque eran los ritmos caribeños, pero dentro del pop y la fusión con inspiraciones en el merenhouse. En el 2024 quise darme la oportunidad de explorar y lancé varios sencillos como "Good Enough" y "Cuando se va el calor", un tema donde le coqueteo al dembow con el house". Además, estreno una colaboración con el artista criollo Giorgio Siladi, a quien quiero mucho", comenta.

Y precisamente en la escena alternativa y la fusión es donde sustenta su arte. Y se atreve a destacar a los artistas que elevan esta propuesta.

"La escena alternativa es deliciosa. A Yasser Tejeda lo vi en vivo en Nueva York y me encantó. Me fascinó. Qué bueno que está dentro de ese radar: tiene su Tiny Desk, que fue bellísimo. Hay mucha gente como Nicola, con quien tengo una colaboración. Giorgio Siladi, que reside en México, fue parte de la escena más experimental de acá con la banda Bocatabú. Me gusta lo que está haciendo Neni Pion. Y, además, he trabajado con Solo Fernández", abunda.

Al final explica que cuando optas por ritmos más alternativos, quizás el paso puede ser más desacelerado, pero igual es firme.

"Muchos de los artistas que admiro y que hoy están encabezando las listas de éxitos, hacen música que ahora se considera pop, pero antes no necesariamente era así. Para uno afincar, de alguna manera tiene que romper los esquemas, hasta que de repente, lo que tú haces, se pueda considerar popular".

En el EP "Rojo rubí" Pé tomó una dirección un poco similar a la de Bad Bunny con el disco "Debí tirar más fotos", al rescatar ritmos autóctonos.

En él encontramos tanto una intercolación de "La dueña del swing" de los Hermanos Rosario, como una canción inspirada en el merenhouse de Sandy y Papo.

"Ahora con la tecnología, con tanto ruido y estímulo, llega esa sensación de volver a casa y pienso que Bad Bunny, y otros artistas, están conectando de forma genuina con lo suyo, queriendo rescatarlo, porque al final lo que es tuyo viene siendo tu verdad, no es un discurso forzado".

Letón cuenta que el otro día se encontraba en el estudio con la nueva agrupación de nombre Repike, y la motivaron a hacer una bachata.

"Yo dije que nunca había hecho una bachata y me respondieron ´tranquila que eso está en ti´, uno creció oyendo esa vaina. En el momento en que tú quieres emprender un camino homenajeando, eso es tuyo, es parte de ti, es algo que tiene sentido que la gente haga".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/19/imagen-11022025-entrevista-a-cantante-leton-pe--.jpg Letón cuenta que el otro día se encontraba en el estudio con la nueva agrupación de nombre Repike, y la motivaron a hacer una bachata. (KEVIN RIVAS)

No tiene nada de malo

A veces ser alternativo es visto como ser raro o no estar en la onda de la mayoría. Pero para Letón Pé no tiene de malo decir que se es alternativo, ya que los músicos están para educar a las personas y hacerles saber el gran universo sonoro que se esconde detrás de esta etiqueta.

Ser alternativo es también un reto: "Los artistas independientes batallamos. Aquí no hay una industria per se, no hay un label, es súper complicado encontrar una agencia de booking. Hay muchas lagunas con respecto a cómo funciona el negocio de la música".

Lo más reciente de Pé Letón estrenó este 2025 con fuerza gracias a "Bunda", su colaboración con la artista criolla Bodine. Una canción que ella misma describe como "desenfada, para gozar, para uno explorar su cuerpo sin prejuicio". Además, tuvo la oportunidad de abrirle al grupo colombiano Monsieur Periné en su tour por los Estados Unidos. "Son las experiencias que mejor te entrenan para lo que es esta carrera. Deseo seguir recorriendo escenarios con mi banda". En lo inmediato, anuncia que empezará a lanzar los sencillos de su nuevo álbum debut, que ya está hecho, y preparan su lanzamiento. Y en marzo viene con otra colaboración, sesiones en vivo y participaciones en concierto. Está claro que, tal y como la joven intérprete afirma, "si me propongo una cosa, pa´ llá voy, firme".