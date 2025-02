Will Smith inyecta energía con su hit "Miami" junto a DJ Khaled y Thalía

El actor y rapero Will Smith trajo de vuelta su éxito mundial "Miami" del año 1997 para abrir la gala número 37 del Premio Lo Nuestro de Univision, celebrada este jueves 20 de febrero en el Kaseya Center de la ciudad de Miami, Florida.

Con una camisa playera, lentes, y acompañado de DJ Khaled, la artista latina Thalía, India Martínezy la Miami Sound Machine, Smith inyectó energía en otra faceta que disfruta, pero que quedó en segundo plano por la actuación: la música.

El show abrió con Smith y la artista de flamenco-pop India Martínez. La cantante entonó el corte de flamenco-rap "First Love" vestida con un elegante vestido de lentejuelas negras, tuvo una interpretación vocal conmovedora acompañada de evocadores rasgueos de guitarra al estilo flamenco.

Al dúo luego se unieron DJ Khaled, Thalia y Miami Sound Machine, cautivando al público con una referencia a los ritmos latinos sobre la base de la canción "Miami",, especialmente la salsa.

La diva mexicana tarareó un poco de "Conga", canción inmortalizada por la artista cubana Gloria Estefan y Miami Sound Machine en el álbum "Primitive Love" de 1985.

Luego de la presentación, el actor de "Men in Black" compartió el clic en las redes sociales junto a Thalía y expresó: "Gracias Miamiii".

"Este es un momento realmente hermoso para mí, ya que estoy lanzando nueva música", dijo Will Smith un día antes en un evento privado. "He tenido un par de años de introspección realmente maravillosos, y he tenido algunas revelaciones hermosas. Me lo estoy pasando increíble intentando expresar estas cosas artísticamente".

No es la primera vez que el astro estadounidense se asocia con estrellas latinas. En 2016, colaboró con Bomba Estéreo en "Fiesta Remix". El año pasado, el rapero de Filadelfia se unió a J Balvin en Coachella, donde recrearon Men in Black (Hombres de Negro), refiere Billboard.

Thalía aprovechó ser una de las presentadoras para pasársela en el escenario con diferentes segmentos musicales. Ella y Los Ángeles Azules estrenaron el tema "Yo me lo busqué". Posteriormente se unió a Ha-Ash para cantar por primera vez juntas su nuevo sencillo "Amiga date cuenta".

Un importante reconocimiento

En la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025 fue reconocido el compositor español Manuel Alejandro con el Visionario Lo Nuestro por ser uno de los compositores más importantes de la música hispana. Cuenta con más de 500 canciones escritas y muchas de ellas llevadas a la fama por artistas como Julio Iglesias, Raphael, Rocío Jurado, José José, entre otros.