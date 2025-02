Muere Roberta Flack, la legendaria voz de "Killing me softly with his song", a los 88 años

Muere Roberta Flack, la voz de Killing me softly with his song. La información fue confirmada por sus representantes; la artista tenía 88 años. ( FOTO: AP )

La icónica cantante estadounidense Roberta Flack, conocida por su poderosa voz en temas como "Killing Me Softly With His Song" (1972), ha fallecido este lunes 24 de febrero de 2025 a los 88 años.

Su portavoz ha confirmado la triste noticia en un comunicado: "Nos rompe el corazón que la gran Roberta Flack haya fallecido esta mañana. Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa", se lee en el mensaje.

Flack, quien luchaba contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que reveló en 2022, había sido diagnosticada previamente con un derrame cerebral en 2018. A lo largo de su carrera, logró dejar una huella imborrable en la música soul y R&B, ganando numerosos premios, entre ellos varios Grammy.

Nacida como Roberta Cleopatra Flack en 1937 en Estados Unidos, su nombre reflejaba la profunda influencia de la música en su familia, que era devota de la Lomax African Methodist Episcopal Zion Church. A los nueve años, comenzó a tocar el piano en la iglesia, donde interpretaba himnos del género precursor del gospel, el espiritual.

Desde temprana edad, Roberta mostró un amor por la música, incluso escapándose a una iglesia bautista cercana para escuchar gospel contemporáneo, incluyendo canciones de Mahalia Jackson y Sam Cooke.

A los 15 años, Flack ingresó a la Universidad de Howard en Washington, D.C., donde comenzó a estudiar canto y más tarde dirigió su propia versión teatral de Aida.

Tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar sus estudios para regresar a su hogar y ayudar económicamente a su madre, dando clases privadas de canto y piano.

Fue en los clubes nocturnos de Washington, especialmente en el Tivoli Club, donde comenzó a forjar su carrera como cantante y pianista. Su talento no pasó desapercibido, y pronto fue animada a convertirse en la principal atracción musical en el restaurante Mr. Henry´s en 1968.

Flack fue descubierta por el pianista Les McCann, quien la ayudó a conseguir una audición en Atlantic Records. Tres meses después, debutaría con su primer disco First Take (1969), que incluiría su exitosa canción "The First Time Ever I Saw Your Face".

En 1971, su fama aumentó al ser parte del concierto de celebración de la independencia de Ghana, junto a artistas como Wilson Pickett, Ike & Tina Turner y Santana.

En este evento, Flack interpretó a capela el espiritual "Oh Freedom", un momento que quedaría grabado en la historia.

Roberta Flack, la faraona del rhythm and blues, dejó un legado imborrable en la música mundial. Su voz sigue siendo una de las más queridas y admiradas de todos los tiempos, y su partida deja un vacío en la historia

musical.