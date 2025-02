Se filtra el "setlist" que Shakira podría interpretar en su concierto en República Dominicana

Shakira está deslumbrando con su gira mundial "Las mujeres ya no lloran" y, tras su espectáculo inaugural en Brasil, se ha filtrado el setlist de las canciones que la cantante interpretará durante este recorrido mundial.

De acuerdo con información de Billboard, el concierto realizado en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro el 11 de febrero, dejó en evidencia los grandes éxitos que la estrella colombiana llevará por todo el mundo en su gira.

Entre los temas más esperados del show, se encuentran clásicos como "Hips Don´t Lie", "Whenever, Wherever", "Ojos así" y "Te felicito", así como sus más recientes lanzamientos de su álbum "Las mujeres ya no lloran", como "Monotonía", "TQG" y "Session 53", que ya son muy populares entre sus seguidores.

La lista de canciones de Shakira también incluye varios éxitos que marcaron la historia de su carrera, tales como "La bicicleta", "La tortura" y "Chantaje".

En su concierto en Brasil, la cantante también sorprendió al incluir en su set "Copa vacía", una colaboración reciente con Manuel Turizo, y "Acróstico", una emotiva canción que interpretó junto a sus hijos Milan y Sasha.

Este setlist, de acuerdo con los fans que asistieron a la función en Río de Janeiro, también incluyó temas icónicos como "Pies descalzos, sueños blancos", "Antología", "Waka Waka (Esto es África)" y "She Wolf".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/24/shakira-playlist-d2a7c960.jpg La lista de las canciones que interpretó en su concierto de Brasil. (BILLBOARD)

La gira de Shakira está arrasando en todo el mundo, y los seguidores están ansiosos por ver en vivo su impresionante repertorio. La artista no solo celebra su increíble carrera, sino que también ofrece una experiencia única, fusionando lo mejor de su legado musical con su nueva etapa artística.

Tras su paso por América Latina, la gira continuará con varias fechas en Estados Unidos, donde Shakira llevará su magia a ciudades como Miami, Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York.

La superestrella continúa demostrando por qué es una de las artistas más queridas y admiradas de todos los tiempos, con una gira que promete ser histórica para sus fans alrededor del mundo.

Concierto en la República Dominicana

La cantante colombiana se presentará el 2 de abril en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, donde promete ofrecer un espectáculo inolvidable a todos sus seguidores.

El tour comenzó el 11 de febrero con un show espectacular en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, donde las entradas se agotaron en cuestión de horas. Las primeras fechas en América Latina rompieron récords, con 18 estadios vendidos en la región, incluyendo ciudades como São Paulo, Lima, y Barranquilla.