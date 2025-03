De Nueva York a Chavón: un viaje musical con el espíritu de Sinatra

La noche del sábado, el emblemático anfiteatro de Altos de Chavón fue testigo de un emotivo tributo al fenecido artista norteamericano Frank Sinatra, a cargo del cantante Michael Martocci.

Aunque la lluvia amenazó con arruinar el evento, el público no se dejó intimidar y, tras una pausa del aguacero, llegó dispuesto a disfrutar de una velada musical inolvidable.

El aguacero afectó la presentación de Dominican Bossa, la banda liderada por Antonio González, que tuvo que suspender su actuación debido a que los equipos se mojaron.

Sin embargo, esto no detuvo el ánimo de los asistentes, quienes esperaron con entusiasmo la llegada de Martocci al escenario.

Un viaje en el tiempo

Michael Martocci hizo su entrada en medio de la proyección de un video que evocó la actuación de Frank Sinatra durante la inauguración de Altos de Chavón en 1982.

Con canciones como "I´ve Got the World on a String", "Come Fly with Me", "The Lady Is a Tramp" y "Fly Me to the Moon", Martocci logró una conexión inmediata con el público, transportándolos a la era dorada de Sinatra.

La puesta en escena, inspirada en el "Concert of the Americas" de la cadena HBO, revivió los clásicos que popularizó el legendario artista. Martocci, acompañado por una big band de 22 músicos, interpretó magistralmente un repertorio que abarcó desde el swing hasta el jazz, dejando a más de uno sorprendido por su calidad interpretativa.

No es un imitador, es un tributo

Algunos asistentes confundieron inicialmente a Martocci con un imitador, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba de un artista dedicado a honrar la memoria de Frank Sinatra con respeto y autenticidad.

Su interpretación de temas como "The Best Is Yet to Come", "I Won´t Dance", "My Way" y "Stranger in the Night" dejó claro que su tributo va más allá de la imitación.

Martocci, al igual que las grandes celebridades, no se extendió en discursos. Con breves palabras de agradecimiento, reconoció la iniciativa de los ejecutivos de Casa de Campo por incluirlo en la agenda de celebración del 50 aniversario de este icónico lugar.

Un final para el recuerdo

Aunque el anfiteatro no estuvo lleno a capacidad, los asistentes, tanto dominicanos como extranjeros, disfrutaron de un repertorio de lujo. La noche culminó con broche de oro cuando Martocci interpretó los clásicos "New York, New York" y "For Once in My Life".

El artista abandonó el escenario entre una ovación de pie, dejando al público complacido y con la sensación de haber vivido una noche mágica.

Dominican Bossa

Antes de la llegada de Martocci, la banda Dominican Bossa, liderada por el productor y músico Antonio González, abrió la noche con un repertorio que fusionó temas del cancionero dominicano y extranjero al estilo bossa nova.

Las voces de Luis Armando Rivera y Amanda Sánchez resaltaron la riqueza melódica de la banda, que lamentablemente tuvo que suspender su actuación debido al fuerte aguacero.

A pesar de los imprevistos, la noche fue un éxito, recordando una vez más por qué Frank Sinatra sigue siendo una figura imborrable en la historia de la música.

