El merenguero Diómedes Núñez habló de su enfermedad y su temor a morir en entrevista

El mundo de la música y el merengue se encuentra de luto tras la partida de Diómedes Núñez, exlíder del icónico Grupo Mío, quien falleció este domingo a los 58 años.

Según explicó la familia del artista, Núñez sufrió un malestar durante la noche del sábado, lo que llevó a su familia a trasladarlo de urgencia al Centro Médico UCE. Allí, los médicos tuvieron que intubarlo debido a problemas pulmonares, y posteriormente sufrió un infarto que acabó con su vida.

Este trágico suceso era un episodio que Núñez ya había mencionado por sus complicaciones de salud. En una entrevista en el programa de Silvio Mora que ofreció en febrero del año pasado (2024) el cantante habló abiertamente de sus problemas de salud y de la cercanía de la muerte.

"Yo en principio pensaba que me iba a morir. Sí, porque eran demasiadas complicaciones y no reaccionaba", narró Núñez con voz pausada.

Dijo que, en ese momento, la preocupación de su familia era notoria, mientras él mismo se sentía extraño: "Tengo los pies hinchados y la barriga hinchada. ¿Qué es lo que está pasando conmigo?", se preguntaba, sin entender del todo las complicaciones que se presentaban en su cuerpo.

Explicó que, tras una serie de estudios médicos, los doctores descubrieron un problema con su vesícula, la cual dijo que no había crecido como debía. "Se me acodó detrás del hígado, lleno de piedra y lodo biliar", explicó, al indicar cómo esa situación había obstruido sus conductos, causando aún más complicaciones en su salud.

A este cuadro se sumaba la presión arterial alta, un problema que padecía sin manifestar síntomas evidentes. Su salud estaba afectada, por lo que llegó a comprometer el funcionamiento de sus riñones.

Algo cambió

En la entrevista en el programa "El Show de Silvio", del también artista Silvio Mora, a través de su canal de YouTube, Diómedes confesó que, aunque su panorama no lucía bien, algo cambió en su vida.

Contó que, en una mañana, una mujer que se dedicaba a predicar a los enfermos se acercó a él. "Ella me predicó, me predicó, me predicó", recordó.

La señora le habló sobre la fe en Dios y le preguntó si creía en Él. "Sí, yo creo en Dios", le respondió Núñez, un momento que dijo que marcó un antes y un después en su vida.

"A partir de ahí, empezaron los medicamentos a hacerme efecto y yo a reaccionar", dijo el merenguero.

"Ahí me encontré con el Señor", reflexionó Núñez, quien aseguró que desde ese momento se convirtió a creyente. "Ahora vamos en la iglesia que yo pertenezco. Somos adoradores", aseguró.

Temas populares

Núñez, conocido por temas como "Las estrellas brillarán", "Balsie" y "Esto se encendió", padecía de insuficiencia renal crónica. En septiembre del año pasado, el artista anunció que buscaría someterse a un trasplante de riñón con la esperanza de recuperar su salud y regresar a los escenarios.