Velan restos de Diómedes Núñez; colegas lo describen como un hombre agradecido y buen amigo

El mundo de la música se vistió de luto este domingo con el fallecimiento del merenguero y exlíder del icónico Grupo Mío, Diómedes Núñez.

Desde las 8:00 p.m. de hoy, sus familiares y allegados, así como personalidades del ámbito musical acudieron a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional, a darle el último adiós.

Sus restos están siendo velados en la capilla A La Paz. Este lunes, a las 10:00 de la mañana, sus restos serán trasladados a su pueblo natal en Valverde, Mao, donde recibirán cristiana sepultura, según confirmó su mánager José Hernández, mejor conocido como "Papo".

Papo duró 25 años trabajando con Diómedes y expresó que él lo respetaba más que sus propios hijos.

"Viajábamos, viajamos mucho, donde quiera que íbamos nos llevábamos bien", manifestó con los ojos llorosos.

Por su lado, el merenguero Carlos David recordó el "agradecimiento eterno" que le tenía Diómedes por permitirle dar a conocer su talento.

"Cuando yo entré a la orquesta Liberación, Diómedes tocaba tercera trompeta y yo entré para organizar un desorden que había en el grupo y yo pasé a Diómedes para el frente. Más adelante Diómedes consigue una canción que escucha por ahí en el Sur, que es la canción "Las estrellas brillarán" para que yo la canté. Yo la escucho, le digo a Juan Valdez que haga el arreglo y le digo a Diómedes: pónmele un guía, que como tú te sabes la canción", narró.

Agregó: "Cuando lo escuché cantarla, hablé con Bienvenido Rodríguez, que era el dueño del sello, el dueño de la orquesta, para que Diómedes cantara la canción, y Bienvenido no quería porque era Alex Bueno y Carlos David, y a él no le interesaba grabar otro LP y yo le dije: ¿no lo podemos poner en el CD mío en el LP mío?, y él me dijo: ¿y tú vas a permitir eso?, y yo claro, y le damos salida al muchacho que tiene talento, él lo canta bien. Y de ahí sale Diómedes como cantante y él mantuvo siempre un agradecimiento eterno porque de tercera trompeta lo puse al frente y, además, le permití cantar. Por eso en el disco mío sale él cantando esa canción, desde que éramos adolescentes nos conocemos".

La noticia del fallecimiento de Diómedes fue confirmada a Diario Libre por el merenguero Pochy Familia. Según explicó, Núñez sufrió un malestar durante la noche del sábado, lo que llevó a su familia a trasladarlo de urgencia al Centro Médico UCE. Allí, los médicos tuvieron que intubarlo debido a problemas pulmonares, y posteriormente sufrió un infarto que acabó con su vida.

"Se nos fue uno de los grandes artistas de este país, uno de los grandes merengueros. Es bueno que todos nos unamos en este momento", expresó con gran pesar Familia, quien lamentó la partida de su colega y amigo.

Núñez, conocido por temas como "Balsie" y "Esto se encendió", padecía de insuficiencia renal crónica. En septiembre del año pasado, el artista había anunciado públicamente que buscaría someterse a un trasplante de riñón con la esperanza de recuperar su salud y regresar a los escenarios.