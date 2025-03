Marco Antonio Solís ya está en el país y recuerda a sus "hermanitos" dominicanos su cita con él

Paseando por una hermosa playa dominicana, el cantautor mexicano Marco Antonio Solís comunicó este jueves a los dominicanos que ya se encuentra en el país para el concierto que ofrecerá el próximo sábado 15 de marzo.

Llamando "hermanitos" a los dominicanos, el astro mexicano recordó a sus fanáticos que tienen una cita con él en el estadio Quisqueya, en el Distrito Nacional.

El eternamente "Buki" posteó un video en su cuenta de Instagram (marcoantoniosolis_oficial) en el se muestra encantado y sonriente mientras pasea por el lugar y toma fotografías con un celular. Se le nota relajado y feliz.

" Más Cerca de ti Word Tour 2025 " llega al país de la mano del productor César Suárez Junior. El concierto será este sábado 15 de marzo en el Estadio Quisqueya a partir de las 8:30 de la noche.

Los precios de las taquillas oscilan entre los 3,000 y 35,000 pesos sin cargos por servicios. Están a la venta en Uepa Tickets y en los puntos de CCN en los supermercados Nacional y Jumbo.

César Suárez Jr. prometió un espectáculo que hará vibrar de emoción a toda la fanaticada del ícono de la música latina romántica.

Precios de taquillas Front Stage A1, A2, A3 A-C: RD$35,000.00Front Stage A1, A2, A3 D-I: RD$30,000.00Front Stage A1, A2, A3 J-N: RD$22,500.00Special Guest: RD$15,700.00VIP C1 - C6: RD$8,300.00VIP C7 - C12: RD$5,000.00Palco: RD$3,000.00

"Qué ganas de verte" en el 22

La última vez que Marco Antonio Solís se presentó en la República Dominicana fue en septiembre y octubre de 2022 con dos funciones con el tour "Qué ganas de verte". El concierto fue un éxito.

Marco Antonio Solís cuenta con gran aceptación del público dominicano. Cada vez que se presenta en el país logra un gran respaldo de su fanaticada. Su relación es muy cercana con el país. En su último concierto lo dejó demostrado.

"Amamos a su gente, sus tradiciones, su comida, cultura, nos integramos también a las situaciones problemáticas. Gracias Santo Domingo, República Dominicana, sigue adelante", expresó en el concierto del 30 de septiembre de 2022.

El artista suele vacacionar en la República Dominicana.

Entre las canciones más populares del Buki están: "Si No te hubieras ido'´, "O me voy o te vas" y "Más que tu amigo", "Invéntame", "Mi eterno amor secreto", "Si no te hubieras ido", entre otros.

Trayectoria Solís ha sido elegido "Persona del año 2022" en los Latin Grammy. Cuenta con cinco Latin Grammy y seis nominaciones a los Grammy anglosajones. Con más de cuatro décadas de trayectoria, más de 300 canciones grabadas y más de 20 discos editados. Sus inicios se remontan a la agrupación Los Bukis, con la cual popularizó otros como "Navidad sin ti", "Tu cárcel", "A donde vayas", "Y ahora te vas" y "Mi mayor necesidad". Como productor y compositor, reconocidos artistas han grabado sus canciones, entre ellos Marisela, Raphael, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Alejandro Fernández, Maná, Enanitos Verdes, Roberto Carlos, entre otros.