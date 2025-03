El cantante de origen mexicano, Marco Antonio Solís, demostró en República Dominicana por qué es un ícono indiscutible de la música en Latinoamérica.

Con más de 45 años de trayectoria, el legendario cantautor ha sabido mantenerse vigente, conquistando generación tras generación con su inconfundible estilo.

Esa conexión con el público quedó evidenciada la noche del sábado 15 de marzo en el Estadio Quisqueya, donde se dieron cita desde sus seguidores más veteranos hasta jóvenes y adolescentes que han heredado el amor por sus composiciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/16/dsc05045-copy-69c571cc.jpg

"Me crié escuchando su música", expresó Gendaly Carela, de 23 años, al periódico Diario Libre. Su deseo era corear a todo pulmón los éxitos del artista junto a su madre, pero lamentablemente ella no pudo asistir debido a una cirugía de columna reciente.

Sin embargo, Gendaly no dejó que eso opacara la noche y disfrutó cada canción junto a sus tías y primas, grabando fragmentos para que su madre pudiera revivir el concierto desde casa.

Un sueño hecho realidad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/16/dsc05022-copy-43e6426b.jpg

En las primeras filas se encontraba doña Carmen Espinal, quien, con una energía contagiosa y una emoción desbordante, celebraba la oportunidad de cumplir un sueño largamente esperado.

"Vengo a ver a este señor que me encanta. Vine a verlo y a oírlo. Lo sigo desde hace tantos años y es la primera vez que lo puedo ver en vivo", expresó con entusiasmo la señora de 78 años.

Su hija, que la acompañaba en esta experiencia inolvidable, intervino entre risas para recordar que este concierto era su regalo adelantado por el Día de las Madres.

Pero doña Carmen no era la única seguidora veterana entre la multitud. También estaba Celeste, de 74 años, quien se autodenominó "la fan número 1 de Marco Antonio Solís".

"Me encanta su estilo", afirmó con orgullo y dejando claro que la edad no es un impedimento para disfrutar la música: "Los años no tienen que ver con tu juventud, por eso estoy aquí".

Una velada mágica

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/16/dsc05033-copy-fcbdc52e.jpg

El estadio estaba abarrotado, y entre los asistentes también se encontraba Arisbel Paulino, de 20 años, quien viajó desde la provincia de Santiago hasta Santo Domingo para vivir la experiencia junto a su madre y otros familiares.

"Me sé sus canciones", aseguró con una sonrisa radiante, evidenciando que la música de Marco Antonio Solís sigue traspasando generaciones.

El cantautor, ganador de cinco premios Grammy Latino, mantuvo al público cautivo durante dos horas, alternando entre sus grandes éxitos y emotivas reflexiones.

"Hay que buscar el éxito personal y el éxito personal se construye solamente con esos pedacitos de todos nuestros fracasos", dijo para introducir "El peor de mis fracasos", uno de sus más famosos temas.

Entre canción y canción, Solís compartió palabras de cariño con sus seguidores dominicanos.

"Hermanitos, no saben la alegría que nos da estar en República Dominicana. Qué alegría poder compartir este regalo de Dios, qué maravilloso es reencontrarnos otra vez", expresó con emoción.

Durante la presentación de su gira "MAS cerca de ti", no solo deleitó con su voz, sino que también demostró su talento musical tocando la guitarra y la batería.

"Esta noche se vale llorar, se vale cantar, recordar, bailar", afirmó, predicando con el ejemplo. En cinco ocasiones se hizo acompañar de sus bailarinas y desarrolló parte de las coreografías.

Nuevas generaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/16/dsc05082-copy-517ab334.jpg

El legado de Marco Antonio Solís no solo se refleja en sus seguidores de antaño, sino también en los más jóvenes.

Diomede Lantigua estaba acompañado de sus familiares, como muchos otros de los presentes.

Sin embargo, llamaron la atención dos de los integrantes del nutrido grupo: Diophany, de 12 años, quien es su hija, y su sobrino, Manuel Reyes, de 13.

Durante todo el concierto los menores lucieron alegres, cantando y bailando.

"Estoy aquí con mi familia y hasta mi compadre. Nosotros tenemos una cultura de escuchar la música de Los Bukis y Los Temerarios y nuestros hijos nos han seguido, por eso ellos están aquí. A ellos les gusta esa música al igual que a nosotros", dijo Diomede, mientras su pequeña bailaba al son de la canción Más que tu amigo, con la que el multipremiado artista cerró su concierto.

Un gesto inolvidable

El Buki quiso dejar un recuerdo suyo a un dominicano, como muestra de agradecimiento. ¿A quién? No sabemos.

Lo que sí podemos afirmar es que una persona del público salió del estadio muy contenta tras atrapar la chaqueta blanca que el artista vistió durante gran parte de su concierto.

Mientras hacía movimientos sexys, acompañado de su cuerpo de baile, se fue quitando la prenda y tras varios amagos, finalmente la lanzó, acción que mereció una gran ovación.

MAS cerca de ti Marco Antonio Solís (MAS) llevará su música por varios países como parte de esta gira, en la que se hace acompañar de sus hija menor, conocida artísticamente como Mar, quien tiene a su cargo abrir los conciertos de su padre.

Leer más Marco Antonio Solís ya está en el país y recuerda a sus "hermanitos" dominicanos la cita