Cazzu lanzó "Con Otra" y en redes aseguran consumó su venganza contra Ángela Aguilar

La relación entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo, especialmente luego de los recientes lanzamientos musicales que parecen hacer referencia a la situación.

La cantante argentina Cazzu ha sacado a la luz un nuevo tema titulado "Con Otra", que muchos han interpretado como una clara indirecta hacia el cantante mexicano Christian Nodal y su actual pareja, la joven artista Ángela Aguilar.

La polémica comenzó a gestarse cuando Cazzu y Nodal anunciaron la llegada de su hija, Inti, en mayo de 2024, y poco después, Nodal hizo pública su relación con Ángela Aguilar.

El rápido desarrollo de los acontecimientos, sumado a su boda secreta en julio de ese mismo año, generó especulaciones sobre la relación entre las partes involucradas, con muchos acusando a la hija de Pepe Aguilar de ser la causa de la separación de Cazzu y Nodal.

La canción "Con Otra" ha levantado suspicacias debido a sus letras, las cuales se interpretan como una venganza de Cazzu hacia Nodal y Aguilar.

Con versos como "Niña, no tengo intenciones de quitártelo, pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama", la cantante argentina no ha dudado en reflejar en su música los sentimientos de traición que, según muchos, vivió durante su relación con Nodal.

Uno de los momentos más sorprendentes en torno al lanzamiento de la canción fue el apoyo inesperado que recibió Cazzu por parte de Belinda, ex pareja de Christian Nodal.

Belinda reacciona

La cantante mexicana dejó un comentario en redes sociales destacando la calidad del nuevo tema , lo que sorprendió a sus seguidores debido a su anterior relación con Nodal . "¡Increíble, la jefa, temazo!" escribió Belinda , lo que hace pensar que las tensiones del pasado han quedado atrás.

Este nuevo lanzamiento de Cazzu ha capturado la atención de miles de seguidores en redes sociales, quienes no han dudado en analizar cada frase de la canción. Mientras tanto, Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen siendo centro de atención por su relación, ahora marcada por la controversia provocada por la canción de la rapera argentina.

La situación sigue siendo un tema candente en la prensa y redes sociales, y muchos esperan que esta tiradera musical sea solo el inicio de más contenido por parte de Cazzu, quien claramente ha dejado en claro que no olvida ni perdona lo ocurrido en su relación con el cantante mexicano.