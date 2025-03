El cantautor y guitarrista español Pancho Varona, quien ha sido una figura clave en la carrera artística de Joaquín Sabina, ofreció, junto a los artistas José Antonio Rodríguez y Janio Lora, una conferencia de prensa virtual donde abordaron temas relacionados con sus respectivas trayectorias musicales y el concierto que realizarán los días 28 y 29 de marzo en Hard Rock Café Santo Domingo y en Punta Cana, respectivamente.

La producción de Alexis Casado, titulada '...Y 500 noches', se presentará en dos importantes conciertos a las 8:00 p.m.: el primero en Hard Rock Café Santo Domingo y el segundo el 29 de marzo en Hard Rock Café Punta Cana. Las entradas están disponibles en www.smartticket.com.do.

Pancho Varona es reconocido por haber coescrito algunos de los éxitos más grandes de Joaquín Sabina, como "Princesa", "Pacto de caballeros", "19 días y 500 noches", "La del pirata cojo" y "Contigo". Su contribución a estos clásicos lo ha consolidado como una figura esencial en la música hispanoamericana.

"Es muy emocionante para mí regresar, porque ya sabéis, todos los que estamos aquí reunidos sabemos que no es fácil. Así que quiero agradecer antes que nada a Alexis y a mis dos compañeros del escenario que me reciban de esa forma tan hermosa y tan emocionante. Llevo música, historias, canciones, amor y muchas ganas de encontrarme con vosotros de nuevo", expresó Varona con visible emoción.

Varona relató cómo su carrera musical comenzó de manera inesperada. *"Empecé hace 43 años sin que fuera mi deseo. Pensaba trabajar en una oficina o en una máquina de escribir. De repente, se cruzó en mi camino Joaquín Sabina, y gracias a él aprendí a viajar, leer, escribir, componer, cantar y tocar la guitarra."*

A lo largo de los años, Varona ha considerado este viaje como algo fortuito y maravilloso.

"Siempre digo que soy muy afortunado. He hecho cosas que jamás imaginé. Mi sueño era ser músico, pero pensaba que eso solo podían lograrlo los elegidos, y yo no lo era. De repente me vi metido en un tren que me llevó a ese lugar sin haberlo buscado", detalló.

La separación de Sabina

Una de las preguntas inevitables fue sobre su distanciamiento con Joaquín Sabina, con quien compartió años de éxitos y complicidad.

"Estamos como Rusia y Ucrania. No tenemos relación. Ojalá la tuviéramos. Yo por mí estaría encantado. Don Joaquín decidió un día que se divorciaba de mí, y no he vuelto a saber nada más de él. Ojalá se dé una reconexión de amistad y de trabajo en el futuro, pero Joaquín es muy cabezota, cuando toma una decisión es difícil que se eche atrás".

Sin embargo, Varona dejó claro que sigue con los brazos abiertos, esperando una llamada de su viejo amigo.

El concierto

Varona anticipó cómo será su participación en los conciertos. "Yo vengo a ofrecer mi corazón, como dice Fito Páez. Estoy dispuesto a todo, cantar seis canciones o veinte, hablar más y cantar menos, lo que se necesite. Mi misión es entregar lo mejor para el público".

El cantautor también compartió su disposición para presentar tanto canciones conocidas como nuevas. "He compuesto algunas canciones últimamente, pero la gente generalmente quiere escuchar los éxitos. Si me piden canciones inéditas, las cantaré, pero mi prioridad es ofrecer lo que la gente espera", contó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/24/jose-antonio-rodriguez1-109bc4a5.jpg José Antonio Rodríguez celebra el reencuentro con Pancho Varona.

José Antonio Rodríguez y Janio Lora como anfitriones

José Antonio Rodríguez , reconocido cantautor y exministro de Cultura, destacó la importancia de este evento. "Lo más hermoso de este encuentro es reencontrarnos con Pancho después de tanto tiempo. Subir al escenario y mostrar el valor del cantautor en un momento tan necesario como el actual".

Janio Lora, el más joven de los tres, se mostró emocionado por compartir el escenario con sus ídolos.

"Imagínate, estos dos artistas han formado parte de la banda sonora de mi vida. Siempre he sido fanático de ellos, y ahora voy a estar junto a ellos no solo como colega, sino también para aprender. Para mí es un honor rendirles homenaje", dijo emocionado.

Lora también reflexionó sobre el proceso creativo que compartió con Joaquín Sabina.

"Las canciones que hicimos juntos siempre comenzaban con la letra. Joaquín tenía esa capacidad única de escribir, y nosotros nos encargábamos de ponerle música. Siempre le dimos libertad total para escribir, y luego nosotros nos enfrentábamos al desafío de ponerle música a esos versos", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/24/janio-lora3-f2ed3ef8.jpg Janio Lora elogió la trayectoria de Pancho Varona.

Varona sobre la vida y la música

Pancho Varona también reflexionó sobre su carrera y su visión de la vida.

"Ser músico ha sido un regalo del cielo. Aún me sorprende despertarme cada mañana y saber que soy músico. Durante mucho tiempo pensé que solo los elegidos podían ser músicos, y yo nunca me consideré uno de ellos. Pero ahora, con más de 40 años en la música, me siento afortunado de haber podido hacer de esto mi vida".

Varona expresó que, aunque su carrera lo ha llevado a muchos lugares, la República Dominicana tiene un lugar especial en su corazón. "Tengo recuerdos maravillosos de la gira de '19 días y 500 noches', especialmente con Juan Luis Guerra en Santo Domingo. Estoy muy emocionado por volver y conocer Punta Cana, que aún no he visitado".