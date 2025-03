Mark B rompe la monotonía del urbano y apuesta por el merengue

Desde su debut en la escena urbana, Mark B se ha destacado por su constante innovación, logrando excelentes resultados al fusionar su sonido con géneros como la bachata y el merengue.

Consciente de la repetitividad en el género y decidido a no seguir la ola de lo vulgar y explícito, el artista reafirma su compromiso con la calidad y el contenido auténtico.

"Qué más puedo pedir" es su más reciente lanzamiento, en el que vuelve a apostar por el merengue, logrando de inmediato una gran cantidad de reproducciones en plataformas digitales. Este sencillo, con arreglos de Mangione Molina, es una adaptación del éxito original de Carin León, destacándose por su autenticidad y cuidada producción.

Esta nueva canción forma parte de la agenda de Mark B para este año, tras su nominación a los Premios Soberano 2025 por el videoclip "Bailando así".

Lejos de lo explícito

Con este lanzamiento, marca una diferencia al alejarse del contenido explícito que predomina en el género urbano.

Mark B compartió detalles sobre su carrera y futuros proyectos, subrayando su interés en seguir promoviendo el merengue:

"Vengo de sangre merenguera, mi padre era merenguero, aunque no sé si mucha gente lo sabe. Experimenté con ´Aceite en la cintura´, que hice en versión merengue con la banda de Omega y le fue muy bien. Fue una canción que estuvo en el top 10 de los Billboard en EE.UU.", afirmó el artista.

Con la evolución de la música y el tipo de letras que dominan el género urbano, he sentido cierto desencanto. No me identifico con esas letras y siento que debo cambiar, ofrecer contenidos de calidad. Además, por mi edad, ya tengo 35 años y quiero dirigirme a un público que busca música para bailar y disfrutar. Me encanta el merengue, me siento cómodo con orquesta y estoy evolucionando".

" El género está estancado"

Sin caer en polémicas, el artista tiene una opinión clara sobre la situación actual del movimiento urbano: "El género urbano está muy repetitivo , como chocando contra la pared. Falta sangre nueva con una mentalidad más abierta y educada para representarlo correctamente. Hoy día, cualquiera se hace viral en TikTok y empieza a hacer shows, pero ese tipo de música es desechable y tiene un límite. El género está estancado", afirmó.

Agregó: "Por eso me entusiasma trabajar con nuevos talentos como Evanecer Guerra, quien canta típico y colaboró con El Blachi, otro artista que me gusta. Ellos representan la sangre nueva que el género necesita".

Mark B inició su carrera como corista de El Poeta Callejero y, aunque lleva años en la música, su debut como solista fue en 2015.

Al reflexionar sobre su recorrido, expresa satisfacción: "Ya puedo decir que hemos llegado lejos. Doy gracias a Dios por haberme convertido en una marca en la República Dominicana. Mucha gente conoce mi cara y eso ya es un logro. Musicalmente, hemos intentado ofrecer lo mejor, con buen contenido y espectáculos de calidad . A pesar de la gran cantidad de artistas emergentes, sigo siendo contratado, lo que es una bendición".

Avanzo que están trabajando en la organización de una gira artística que lo llevará a escenarios internacionales y a diferentes demarcaciones de esta nación.

Enfocado en letras limpias y videos de alta calidad

Aunque su carrera ha estado ligada al género urbano, reafirma su compromiso con el merengue:

"Siempre he tocado merengue en mis conciertos y seguiré fusionando estilos. Estamos trabajando para expandir nuestra música internacionalmente y comenzar giras fuera de la República Dominicana".

El artista tiene un álbum listo y espera el momento adecuado para lanzarlo: "Estratégicamente no lo lanzamos hasta que tengamos una canción sonando en todos lados. Cuando veamos que un tema está funcionando bien, sacaremos el álbum completo. Ojalá pueda salir a mediados de año, quizá en septiembre o antes".

El proyecto contará con la participación de varios artistas invitados y una propuesta fresca y tropical:

"Sí, tengo colaboraciones con artistas con los que ya he trabajado y pueden sumarse más. El álbum no tendrá más de 10 temas, será compacto y tropical. Nos enfocamos en letras limpias y videos de alta calidad, que es lo que la gente espera de mí. Además, incluiremos temas inéditos", concluyó el artista.