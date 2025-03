"...Y 500 Noches": Varona, Rodríguez y Lora en concierto

El cantautor español Pancho Varona, quien desempeñó un papel trascendental en la carrera artística de Joaquín Sabina, efectuó junto a los artistas José Antonio Rodríguez y Janio Lora, una conferencia de prensa virtual en la cual abordaron temas relacionados con sus respectivas carreras, así como sobre los conciertos en el que los tres actuarán los días 28 y 29 de marzo. La primera presentación será en el Hard Rock Café Santo Domingo el 28 y la segunda en el de Punta Cana el 29, ambos a las 8:00 p.m.

La producción está a cargo de Alexis Casado, y se titula "...Y 500 noches".

Un viaje musical

Pancho Varona es reconocido por ser coautor de algunos de los éxitos más grandes de Sabina, como "Princesa", "Pacto de caballeros", "19 días y 500 noches", "La del pirata cojo" y "Contigo".

Su participación en estos clásicos lo ha consolidado como una figura clave en la música hispanoamericana.

"Es muy emocionante para mí regresar, porque ya sabéis, todos los que estamos aquí reunidos sabemos que no es fácil. Así que quiero agradecer, antes que nada, a Alexis y a mis dos compañeros del escenario por recibirme de una forma tan hermosa y tan emocionante".

De la puesta en escena abundó que cantará lo que el público le pida, pero lleva sus éxitos.

"Yo voy a contar historias y a cantar canciones que el público conoce. Creo que llevo a la República Dominicana música, historias, mucho amor y muchas ganas de regresar y encontrarme con vosotros", expresó Varona.

Una emoción intensa

El cantautor español recordó sus inicios en la música: "Yo pensaba que trabajaría en una oficina o con una máquina de escribir. De repente se cruzó en mi camino Joaquín Sabina, y gracias a él aprendí a viajar, a leer, a escribir, a componer canciones, a cantar, a hacer coros y a tocar la guitarra".

Reflexión

Pancho Varona reflexionó sobre su carrera y lo que significa para él ser músico.

"Me sorprende despertarme cada mañana y saber que soy músico. Después de 43 años, me sigue sorprendiendo. Para mí, esto es un regalo del cielo. Me sorprendió haber podido vivir de la música, de las canciones. Ahora, después de tanto tiempo, sigo siendo ese niño ilusionado que disfruta cada momento que la vida le ha dado", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/27/jose-antonio-rodriguez1-f06c1bbb.jpg El destacado cantautor José Antonio Rodríguez actuará en el concierto. https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/27/janio-lora3-dc4a5752.jpg Janio Lora echará mano a sus éxitos.

Un homenaje

Por su parte, Janio Lora, el más joven de los tres, compartió su felicidad recordando que desde muy joven escuchaba la música de Varona, José Antonio y Sabina.

"Imagínate, son dos artistas que fui a ver como fanático muchas veces. Ahora voy a aprender de ellos, a rendirles homenaje y hacer una reverencia antes de su entrada".

Ambas presentaciones son una oportunidad para celebrar la trayectoria de los tres intérpretes.

El reencuentro con Pancho

La producción artística "... Y 500 noches" tiene como anfitriones a los cantautores José Antonio Rodríguez y Janio Lora.

Rodríguez, cantautor y exministro de Cultura, celebró el encuentro con Varona.

"Lo más hermoso, además de reencontrarnos con Pancho después de tanto tiempo, es mostrar en el escenario el valor del cantautor. Es importante que se reconozca a esos artistas que le ponen música a la poesía, algo esencial en este encuentro entre los tres sobre el escenario".

Prometió una gran velada para los asistentes.

Hard Rock Café Santo Domingo. Viernes 28. Hard Rock Café Punta Cana. Sábado 29. Las boletas están a la venta en SmartTicket.com.do.

Hora: 8:00 pm.