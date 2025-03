Posponen el concierto de Shakira en el país

El concierto de Shakira en República Dominicana, pautado para el 2 de abril en el Estadio Olímpico, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso.

La noticia fue informada por el empresario Saymon Díaz en las redes sociales. Díaz, y su empresa SD Concerts, comparte la producción con el empresario artístico George Nader. En el comunicado, alegaron "problemas operativos ajenos a la artista" e indicaron que se mueve para septiembre, sin por el momento fecha exacta.

"Lamentamos informar a nuestros fans y participantes que el próximo concierto de Shakira, originalmente pautado para el miércoles 2 de abril, deberá reprogramarse debido a problemas operativos ajenos a la artista. La nueva fecha del concierto será en septiembre. Todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha y los asistentes no tendrán que realizar cambios, según informaron los organizadores del evento George Nader y Saymon Díaz".

Externaron que "entendemos las molestias que esto pueda causar y agradecemos su paciencia y comprensión durante este proceso. Para obtener más información sobre la reprogramación, manténganse al tanto de nuestras redes sociales".

Las boletas para el show de la barranquillera como parte de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour", lograron un 'sold out' en su preventa en febrero. Sin embargo, no se volvió a notificar los avances del evento.

La estrella colombiana, ganadora del Grammy Award y el Latin Grammy, tiene programadas 50 fechas a nivel mundial que seguirán en aumento. No ha sido todo color de rosa por los problemas técnicos y de montaje que ha traído como consecuencia la suspensión de shows pautados en Medellín, Perú y Chile.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/29/5499a5b7-a927-4ab1-8902-fd27df86647b-be6988d0.jpg El comunicado de SD Concerts.

La producción visual requiere de una buena parte de los estadios donde se presenta, con luces, pirotécnica, bailarines, constantes cambios de vestuario, lo que hace exige que cada aforo esté en plenas condiciones para presentarse.

Shakira movilizó hace unos días a legiones de seguidores a su paso por Río de Janeiro, Brasil, donde comenzó su gira el pasado 11 de febrero con el Estadio Nilton Santos lleno hasta la bandera, y repitió días después en el Morumbí (Sao Paulo) y luego en el Estadio Nacional de Lima, Perú.