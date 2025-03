"...Y 500 noches" de Pancho Varona: un viaje musical inolvidable

"...Y 500 noches", el concierto que protagonizó el legendario músico y cantautor español Pancho Varona en Hard Rock Café Santo Domingo, fue un viaje musical cargado de poesía en el que evocó, durante toda la noche del viernes, lo marcado por el afamado cantautor Joaquín Sabina.

Pancho Varona subió al escenario luego de las excelentes actuaciones de José Antonio Rodríguez y Janio Lora, con quienes se juntaría minutos más tarde en el escenario.

Entró al escenario de Hard Rock Café Santo Domingo con su guitarra en mano. No necesitó otro acompañamiento musical. Su destreza y calidad interpretativa con el instrumento no dejaron dudas de que no requería otros instrumentos.

"Peces de ciudad", "Peor para el sol", "Quién me ha robado el mes de abril", "Esta noche conmigo", "Ruido" y "Calle melancolía" atraparon a un público fiel que lo aclamó y disfrutó de su entrega.

Varona saludó al público: "Por fin volví a Santo Domingo, gracias por estar aquí esta noche", dijo al dirigirse a los asistentes.

También expresó gratitud al gestor cultural Alexis Casado, productor del concierto, así como a Janio Lora y a José Antonio Rodríguez. Con este último mantiene amistad desde hace largos años y rememoró que la noche anterior habían pasado un excelente momento.

Repertorio

El artista no improvisó cantando canciones nuevas. Echó mano a los éxitos con los que se dio a conocer junto a Joaquín Sabina, títulos de los que, en su mayoría, es coautor con Sabina o con el maestro Antonio García de Diego, pianista y director musical de Sabina.

La noche continuó con "Medias negras", "Pastillas para no soñar", "Donde habita el olvido", "Conductores suicidas", "La del pirata cojo", "Contigo", "Y sin embargo" y "Princesa".

El hecho de que quedara fuera de la organización de quien ha sido su amigo durante más de 43 años, Joaquín Sabina, no empaña el cariño que le tiene.

Recordó a Sabina en cada momento durante su actuación y compartió anécdotas de los momentos vividos.

Invitados

Janio Lora subió, por separado, a Janio Lora y a José Antonio Rodríguez. En ese orden, interpretaron a dúo "Princesa" y "Contigo".

La presencia de ambos artistas junto a Pancho Varona recibió la aprobación unánime del público.

Janio Lora

El cantautor Janio Lora abrió la noche y lo hizo con la interpretación del merengue "Juan Gomero".

Su carta de presentación fue aplaudida, no solo por el arreglo musical de la composición, sino por la interpretación y la complicidad de los excelentes músicos David Váquez, Isaac Hernández y Edgar Molina.

Al dirigirse al público, expresó gratitud por la oportunidad de compartir escenario con figuras destacadas como José Antonio Rodríguez y Pancho Varona.

Lora, cuya obra musical se conoce no solo por su apuesta a la creatividad, sino también por resaltar a relevantes figuras del canto dominicano, continuó con un tributo al fenecido bolerista y autor Juan Lockward, y cerró su actuación con "Viene y va", dejando complacidos a los asistentes.

José Antonio Rodríguez

El autor de "Para quererte", entre otros éxitos, José Antonio Rodríguez apeló al amor.

Al igual que Pancho Varona, tuvo como cómplice a la guitarra, esta vez acompañado magistralmente por el también cantautor Carlos Luis.

Por la narrativa, su formidable presentación recordó su exitosa producción "El monólogo del cantautor".

Sus palabras fueron el hilo conductor con cada una de las canciones que interpretó, lo que evidenció en "Como un bolero", entre otras.

José Antonio Rodríguez se sintió feliz porque la obra del cantautor se mantiene presente en más de una generación.

Su actuación fue aclamada por el público, que lo despidió con un gran aplauso.

Esta noche en Punta Cana

"...Y 500 noches" no solo fue una excelente apuesta, sino la excusa perfecta para juntar a tres artistas que le cantan al amor y a la vida.

Pancho Varona, José Antonio Rodríguez y Janio Lora subirán a escena esta noche en Hard Rock Café Punta Cana.