La artista de origen dominicano Lucy Kalantari continúa disfrutando de los logros de "Creciendo", su álbum nominado en los Grammy Awards 2025 en Los Ángeles, en un renglón en el que compitió con John Legend.

En una visita reciente a República Dominicana, su tierra materna, la talentosa artista, compositora y productora, vocalista de Lucy Kalantari & The Jazz Cats, recibió el título de Hija Meritísima de Moca, en un acto solemne organizado por el Ayuntamiento de la ciudad, en reconocimiento a sus significativos aportes a la música, especialmente en el ámbito infantil.

Lucy Kalantari, con dos Grammy americanos en su trayectoria, valoró la distinción de ser reconocida en el lugar donde comenzó su amor por el arte.

En Moca aprendió a tocar piano y posteriormente, a los 15 años se radica en los Estados Unidos con parte de su familia. "Estoy muy contenta y agradecida por este honor", expresó Kalantari emocionada.

Y el pasado 25 de marzo asistió por primera vez a Premios Soberano, donde también debutó como nominada gracias a "Creciendo", su primer álbum infantil en español de larga duración.

"Estoy muy emocionada. Tener una nominación como "álbum del año" con mi álbum infantil "Creciendo" es un gran honor y estar en el renglón con Michael Camilo, un gran músico que cuando yo vivía en Moca empecé a escuchar sobre él en la época en que aprendía lecciones de piano. Tener mi nombre a su lado es un honor", declaró la artista en una entrevista con Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/30/79478034-65c4-4df7-8b0c-def01271a0a2-1695d64a.jpg Lucy Kalantari en Premios Soberano 2025. https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/30/b3dd6d73-2043-451f-8dbb-e70af1436535-4f844410.jpg Kalantari lució un diseño de Cenia Paredes.

En la alfombra roja de los Soberano, lució un vestido de la diseñadora radicada en Nueva York, Cenia Paredes, la misma que diseñó el look en los pasados Grammy Awards.

Amor a sus raíces

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/30/190325-----lucy-kalantari---felix-leon-3-934d9444.jpg La artista radicada en Nueva York visitó la redacción de DL. (FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE)

¿Qué se llevó Lucy de Moca? La también compositora de la música de la serie infantil "Dora" se sinceró sobre sus raíces.

"Viví en Moca desde los nueve años hasta los 15, esos son años muy importantes de crecimiento. Todo lo que he aprendido se lo enseñado a mi hijo, Darius. Allí aprendí el valor del agua, de la electricidad, esas son cosas que en los Estados Unidos la gente lo da por sentado, pero también el idioma, la cultura, la música, la naturaleza. Donde quiera que voy nunca me olvido de donde soy", manifiesta.

De niña, Lucy Kalantari escuchaba de todo y al criarse en esa región del Cibao, mucho más. Desde Sergio Vargas hasta Juan Luis Guerra y 440.

No obstante, al ser la más pequeña de seis hermanos, escuchaba los discos que traían sus hermanos mayores de los Estados Unidos como Michael Jackson, Prince y Los Beatles. "Todo esto deja su marca, aunque no sea algo tan directo, pero todos esos sonidos influyen. De hecho, mi álbum que ganó en 2019 se llamaba así "All the sounds", porque yo quería enseñar cuánto se aprende al escuchar", recuerda.

Su mayor inspiración

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/30/8a44f7ad-742b-4f31-b10a-f08a1ab87219-aba0fe84.jpg

El amor por el arte lo ha transmitido a su hijo Darius Kalantari, de 11 años, quien toca el violonchelo en la banda Lucy Kalantari & the Jazz Cats.

Aunque cantaba música para adultos interpretando jazz, baladas y boleros en diversos aforos, cuando nació su primogenito fue como una luz de lo que estaba llamada a hacer.

Luego de inscribirse en un programa que motivaba a escribir descubrió composiciones que eran dirigidas a su hijo y a la experiencia de la maternidad. Narra que después comenzó a hacer la música y componer una canción a la semana.

"Vi que todas las mamás y sus niños les gustaba lo que yo estaba haciendo, en especial cuando sacaba el ukelele y a mí me hacía sentir muy diferente", confiesa.

"Yo estaba haciendo música por muchos años, pero a partir de ser madre la dirección se puso más clara. Desde ese tiempo no he vuelto a hacer música para adultos" Lucy Kalantari Artista ganadora del Grammy “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/30/190325-----lucy-kalantari---felix-leon-8-ed9d0f8b.jpg

La resiliencia

La música de Lucy Kalantari busca llevar un mensaje de amor, paz, empatía, solidaridad y resiliencia.

Lucy escribe para la serie "Dora" y también produce para otros artistas que "me permiten poner esta música en el mundo".

Abunda que el disco "Creciendo" lo ha enfocado mucho en el jazz y contiene pop y tropical, a la vez sirve como un medio para el mensaje que quiere dar.

En la producción en español escribió el merengue "Me caí, pero me levanté", que se trata de la resiliencia. "Todo esto es un medio para tener un mensaje que pueda ayudar a su desarrollo", dice.

Junto a ella, otros colegas internacionales expanden el mensaje como los nominados al Grammy Lucky Diaz and The Family Jam Band, Divinity Roxx y Divi Roxx Kids, John Legend y Rock for Children, en colaboración con Alice Cooper.

Por eso comenta que la unión entre los creadores de música infantil es fundamental. " Lo lindo de la música infantil es que estamos haciendo un servicio para el mundo, no es nada más componer la música , estamos haciendo contenido para los niños, para ayudarlos a ellos, a los padres", reflexiona.

Expresa que entre ellos hay una unión, son una familia y comunidad pequeña. "En estos Grammy 2025 estuvo nominado John Legend que es un gran artista, pero también es padre; tiene tres hijos y está pensando como pensamos todos, que mensaje necesita mi hijo, que mensaje quiero que tengan cuando crezcan", dice Kalantari.

¿Qué recuerda de ese primer Grammy?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/30/lucy-kalantari-win-grammy-2019-598a405b.jpg

"Todo se siente increíble. Es un honor haber estado nominada otra vez este año. La Lucy que estuvo allá en 2019 y la Lucy que está aquí ha crecido mucho, al igual que el álbum "Creciendo", porque nunca paramos. He estado haciendo música infantil por 11 años. Antes de eso hacia música para adultos. Cuando llegué al mundo de los niños sentí que tenía un propósito, he tenido la oportunidad de desarrollar el mensaje. Ahora con un mundo con tanta división, Yo quería tener herramientas para la familia, que podían tener un diálogo de lo que está pasando en el mundo, como es la resiliencia, cómo mantienes tu luz por dentro, aunque haya desastres al lado y seguir adelante. De todo eso seguimos hablando hoy en 2025".

En 2019, Kalantari ganó su primer Grammy por el disco "All The Sounds", un hito que fue celebrado por la comunidad latina. En 2021 produjo el álbum de Joanie Leeds All the Ladies, logrando la estatuilla.

La última canción de su disco "Creciendo", "La luciérnaga" trata de seguir sus sueños, y se hizo con la tecnología Dolby Atmos para que se escuchara inmersiva y a la perfección. "Los violines te hacen sentir como si te estas moviendo", detalla.

Esto le pertimió organizar una exposición en un museo de Nueva York donde participaron decenas de niños escuchando el disco junto a sus padres, una experiencia que, declara, ha sido muy especial en su carrera.

¿Una canción en una película de Disney?

Lucy Kalantari no descarta la posibilidad de que una de sus creaciones forme parte de la banda sonora de una película de Disney o alguna otra compañía cinematográfica. "Me encantaría que una de mis canciones llegara a una película de Disney. Creo que el mensaje puede llegar al público infantil de todo el mundo", concluye.