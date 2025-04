Embajada de Alemania y Sinfonía presentarán concierto de violinista Danae Papamatthäou-Matschke

La violinista greco-alemana Danae Papamatthäou-Matschke dará un concierto en el Teatro Nacional Eduardo Brito el próximo martes 8 de abril.

La Embajada Alemana, el Teatro Nacional y la Fundación Sinfonía invitan al público a asistir, de forma gratuita, a este evento domínico-greco-alemán.

Danae Papamatthäou-Matschke, quien toca un violín de Carlo Ferdinando Landolfi, Milán 1760, pertenece a la prometedora nueva generación de violinistas.

Nació en Atenas, Grecia y debutó a los 11 años en festivales de música griega. Pronto siguieron conciertos en ciudades alemanas, que recibieron críticos entusiastas.

Danae ha dado recitales en Alemania, EE.UU. y una gran variedad de países europeos. Trabajó como solista con varias orquestas sinfónicas en Grecia y Alemania. Fue galardonada con el primer premio en numerosos concursos nacionales e internacionales y es una artista frecuente en festivales internacionales de música.

Más de su carrera

Danae estará acompañada en el piano por su padre, el renombrado pianista de concierto y profesor de piano Uwe Matschke.

Recibió su formación musical en Weimar, Alemania y Budapest, Hungría. Participó con éxito en concursos internacionales en Alemania, Hungría e Italia.

La artista tocó conciertos en Moscú, Berlín y numerosas otras ciudades europeas. Tras siete años de docencia en la Academia de Música Franz Liszt de Weimar se trasladó a Grecia, donde en 2001 fue nombrado profesor titular de interpretación pianística en el Departamento de Música de la Universidad de Salónica.

Músico invitado

El toque dominicano será aportado por George Mateo, un joven oboísta talentoso.

George es ganador de una Beca para Jóvenes Instrumentistas Orquestales 2025, otorgada por la Fundación Sinfonía a músicos con potencial de ser futuros líderes en el ámbito musical.

Juntos con George, los músicos presentarán el Concerto in c Minor for violin, Oboe and orchestra, BWV 1060 de Johann Sebastian Bach, compositor alemán cuya obra ejerce una fascinación intemporal.

Además, el programa consiste de piezas de Franz Schubert (Austria), Yannis Constantinidis (Grecia) y Édouard Lalo (Francia).

Más

Visto que la vocación de Danae y Uwe no solo es musical pero también pedagógica, su agenda no estaría completa sin antes de volver a su país compartir algo de su virtuosidad con jóvenes músicos dominicanos.

El 9 y 10 de abril ofrecerán dos clases magistrales para estudiantes del Conservatorio Nacional de Música y de la UNPHU – cuya Facultad de Música Contemporánea mantiene un intercambio muy exitoso con la Universidad de Música y Teatro de Hamburgo, donde Danae enseña como profesora adjunta.

La cita es el martes 8 de abril, 8 p.m. en el Teatro Nacional Eduardo Brito, Sala Aída Bonnelly de Díaz. Entrada libre hasta agotar aforo.