Bad Bunny se presentará en la República Dominicana como parte de su gira "Debí tirar más fotos"

El reconocido cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny se presentará en la República Dominicana como parte de su gira mundial "Debí tirar más fotos".

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de su presentación, se supo de manera extraoficial que sería en septiembre. Lo que sí se ha confirmado es que Santo Domingo será la ciudad donde los fanáticos dominicanos podrán disfrutar de la energía del artista en el escenario.

Además de su esperado concierto en República Dominicana, el Conejo malo se presentará en ciudades como Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, Buenos Aires (Argentina), Asunción (Paraguay), Lima (Perú), Medellín (Colombia), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Ciudad de Guatemala, Monterrey y la Ciudad de México, entre otras.

En enero del 2025, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores cuando anunció su gira mundial a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En ese momento, el cantante puertorriqueño compartió que la gira será una oportunidad para promocionar su más reciente álbum y que, antes de terminar el 2025, recorrerá varios países de América Latina y otras partes del mundo.

Asimismo, dio a conocer que entre julio y agosto dará 21 conciertos en Puerto Rico como parte de su tour "No me quiero ir de aquí".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/02/whatsapp-image-2025-04-02-at-121109-pm-4023b512.jpeg

En un mensaje emotivo, Bad Bunny expresó su agradecimiento a sus seguidores, diciendo: "Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo, es algo que aprecio... Hay lugares que me llevó en el corazón y quisiera volver, voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia".

Con una legión de fans en todo el mundo, la gira "Debí tirar más fotos" promete ser una de las más esperadas del 2025, y la República Dominicana no será la excepción.