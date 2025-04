Frank Reyes revela que su colaboración con Raulín Rodríguez se detuvo por factores económicos

Frank Reyes y Raulín Rodríguez, dos de los artistas más conocidos de la bachata, están envueltos en una disputa por un tema que grabaron y no han sacado por factores económicos. ( FUENTE EXTERNA )

Desde hace mucho tiempo, los fanáticos de Frank Reyes y Raulín Rodríguez han esperado con ansias una colaboración entre los dos grandes exponentes de la bachata.

Sin embargo, este esperado proyecto no se ha concretado debido a un desacuerdo económico que surgió entre los artistas, según lo reveló el propio Frank Reyes en una entrevista reciente.

En el programa radial La Bodega de la Mañana en Nueva York, Frank Reyes, quien actualmente reside en los Estados Unidos, explicó que la canción, que ya estaba grabada, mezclada e incluso con el video listo, se quedó en pausa debido a un conflicto por la distribución de los futuros ingrsos del tema.

Según el cantante, Raulín Rodríguez solicitó el 50 % de las ganancias de la canción "sin haber puesto ni un peso".

"Grabamos el tema, nos metimos al estudio, se materializó, se mezcló y, de hecho, se hizo el video", explicó Reyes, ante las insistentes preguntas del equipo del programa. "Es por dinero", añadió, refiriéndose a las razones que impidieron el lanzamiento del tema.

El reclamo ocurrió mientras se grababa el video, cuando Raulín Rodríguez le pidió a Frank Reyes hablar en privado. "Me dice: 'Mira lo que pasa es que yo quiero el 50 % de todo lo que tenga que ver con el tema, habido y por haber'", recordó Reyes, quien expresó que esa solicitud lo sorprendió.

El cantante aclaró que, según su visión, "si yo estoy colaborando contigo, lo que me toca es el derecho a interpretación, después yo no tengo que ver, porque ese tema es tuyo".

El artista le propuso a Raulín que, si él deseaba el 50 % de todo, debía cubrir los gastos que había asumido para que se repartieran las ganancias de manera equitativa. Sin embargo, Raulín rechazó esa propuesta.

"Me sentí mal porque quise hacer esto como aporte a la bachata. Nosotros no necesitamos chelitos, (...) necesitamos colaboración y que la bachata siga creciendo como género, como lo han hecho otros", agregó Frank Reyes, dejando claro que su intención era aportar al crecimiento de la bachata, no solo desde un punto de vista económico, sino también cultural.

A pesar del desacuerdo, Frank Reyes dejó en claro que sigue respetando a Raulín Rodríguez como artista . "Yo quiero que el tema salga con él porque es un gran artista , lo admiro, y él ha sido un ejemplo para nosotros los que vinimos detrás", concluyó.

