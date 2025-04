Elton John lanza "Who Believes in Angels?", su álbum "más innovador" desde los setenta

El músico, cantante y compositor británico Elton John, cuyo nuevo álbum "Who Believes in Angels?" (¿Quién cree en los ángeles?) salió este viernes al mercado, calificó este última creación como su trabajo "más innovador" desde los años 1970.

"Este álbum marca un nuevo comienzo para mí", dijo el artista de 78 años en una entrevista en la emisora británica Smooth Radio.

"Es muy innovador, probablemente el álbum más innovador que he hecho desde los años setenta", añadió.

"Who Believes in Angels?" incluye, entre otras canciones, "Never Too Late", inspirada en el documental del mismo nombre sobre su vida y su última gira internacional, dirigida por su esposo David Furnish.

El álbum fue escrito y grabado en 20 días en octubre de 2023 en el estudio Sunset Sound, en Los Ángeles (Estados Unidos).

Primera obra después de la despedida de John

La producción llega después de que Elton John pusiera fin a sus conciertos en directo con una gira de despedida, que finalizó en Suecia en julio de 2023.

El álbum es el resultado de una colaboración con la cantante estadounidense Brandi Carlile y el productor Andrew Watt, en el que ha participado también el letrista Bernie Taupin, con quien Elton John trabaja desde hace tiempo.

En la grabación de las canciones, Elton John y Brandi Carlile estuvieron acompañados por músicos como Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, y el exguitarrista de esta banda, Josh Klinghoffer.

"Aunque me gusta mucho mi banda, necesitaba nuevos músicos, un nuevo productor, como un desafío", dijo Elton John.

"Quise ese desafío y lo fue, pero todo salió muy bien", añadió.

El músico recordó, aliviado, que ya no tiene que hacer frente al "peso de las giras". "Debido a ello, puedo concentrarme en otras cosas, y haré más grabaciones", señaló.

Pero, matizó, su "mayor desafío" siguen siendo sus hijos. "Ser padre es el desafío más maravilloso al que uno se puede enfrentar, con altibajos, pero es algo verdaderamente extraordinario", dijo Elton John, quien tiene dos hijos adolescentes, Zachary y Elijah, con David Furnish.

Según la Royal Academy of Music, Elton John ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo.

El lanzamiento de su nuevo álbum llega después de que la estrella, autor de éxitos como "Rocket Man", revelara en diciembre que una infección ocular le ha afectado gravemente la vista.

En enero, Elton John logró su noveno álbum número uno en Reino Unido con "Diamonds", un recopilatorio de sus grandes éxitos.

